金山人語／餐館又活絡起來了

餐館又活絡起來了，舊金山灣區朋友相約五人共進午餐，想說點條魚慶祝疫後餘生。老闆推薦一種每磅38元的海魚，問一魚大約斤兩如何？答約兩磅，頭酥炸，魚身清蒸，一魚兩吃。

師傅身手不錯，魚新鮮，魚頭雖只有女人的拳頭大小，但炸到連細骨都可嚼下肚，真是人間美味。但等到清蒸魚上桌，大家都不敢呼吸，因為實在太袖珍，生怕把它吹跑了。朋友很秀氣，但她說這種大小的魚她一人可以啃掉三尾。因為分量不如預期，只動動筷子點點鮮味就算罷了。帳單來時，活魚本身90元，炸魚頭有炸魚頭的工錢，蒸魚另有蒸魚的費用。這小小一條魚花去一百二、三十美金。

朋友說，新冠疫情大家都很辛苦，但物價高漲是每天都感受到的事。吃魚只是縮影。看到很多餐館都找不到員工，很多人在家裡等失業金 支票都比出來做事划算，小商業互相訴苦，員工要求領現金，不想失去失業金的甜頭，雖然可以戶外用餐，有的也可以堂食，但桌椅搬進搬出，忙了半天，營收依然大減，顧客要求物美價廉未免太天真。

現在是每吃一口飯都提醒著你通貨膨脹。

在家上班的人對便當最敏感，漲價之外，配菜隨便，炸雞排全是炸粉，配菜是番茄炒蛋再加一顆滷蛋，完全不用心，向老闆抗議，他反過頭來向你訴苦原物料漲價，顧客反駁：「可你也漲到我們這些客人頭上了呀！」五年前九元多美金吃得到的日式便當，如今都得17元了，但你的時薪只加了兩塊錢。

那天去買水，發現店裡除了買加州樂透的機器，還多了一部沒見過的，問是何方神聖，老闆說是比特幣的。母親節前，特斯拉執行長馬斯克 上綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live），YouTube已推播時台灣還看不到，親友細細問馬斯克講些什麼，才知道大家對他的亞斯伯格症、對他母親上節目全都不關心，只想知道狗狗幣的前景。後來跌了三成就破口大罵。

自封理財達人的同學說，通膨來了，紓困金一發就是三兆，美國狂印鈔票要大家狂買，妳吃一條魚130元又怎樣？她勸大家買房地產保值，因為利率 低，通膨一來等於吃掉了利率，又要大家買抗跌性強的基本商品相關金融商品，還提到比特幣。說來說去，好像就是綠色紙上頭印著開國元勳的美金鈔票最不牢靠。

那天開車經過小商場見長長人龍，「排隊打疫苗嗎？」我問。朋友白了我一眼：「買蔥油餅的，很大一張，不算貴，夠你吃的。」疫後的矽谷，這也是一景吧？