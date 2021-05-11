金山人語／人生樂事 看柯瑞三分神射

柯瑞 三分球迷倒不少人，因為數年前他已掀起三分球的熱潮。為什麼現在要重提？因為他最近再次神勇，三分球恢復出神入化，本季已創下11次單場投中10個以上三分球的新紀錄，4月又創下連續11場得分在30分以上的新紀錄；本季他比賽了60場，平均每場得31.9分，全聯盟排第一。因為再次神勇，球壇正在討論他三奪MVP的可能；甚有份量的球評家Stephen A.堅持說，柯瑞當今全球最佳球星。

因為再掀熱潮，YouTube上滿是柯瑞的三分球視頻，包括數年來的、2014和2015創單季最高紀錄的、以及4月分的剪輯，這些視頻的觀看次數驚人，反映出全球粉絲都在追看。上周六(8日)，勇士 對雷霆，柯瑞繼續刷新紀錄，上場只29分鐘，攻下49分，第一和第三兩節各得24分和21分，也各投中5個三分球。

視頻不斷播出柯瑞投中的三分球，真是百看不厭和賞心悅目。NBA 的三分線是22呎，但他能在30呎以外、甚至在半場就出手。以上周六勇士對雷霆來說，他投中的11個三分球平均是29.1呎(包括4個32呎)，顯示他本季的三分球慣常距離是30呎，超過其他人約七、八呎。

除了距離比前更遠，柯瑞本季的步法也比前成熟；2014至2016時，他的出手速度可能比現在快，但步法卻難與現在相比。他現在使用得最多的方法是，向前方或左或右踏出一步，然後再向後回踏一步，以便創造空間，只用單腳就可起跳出手。

柯瑞三分球的崛起，讓NBA出現所謂的「三分球革命」。球壇以2013年2月27日勇士對紐約作為「三分球時代」的開始，這場柯瑞三分球出手13次11次命中，全場得54分。2013年他單季投中272個三分球，破當時的紀錄；2014年314個再破紀錄，成為史上破300個的第一人；2016年他再創下歷來單季最高紀錄的402個。

柯瑞掀起的三分球熱潮，不但改變了NBA的比賽戰術，也鼓舞了新生代；數年來，三分球熱潮持續發酵，但大學隊的教練多半認為，柯瑞的投球多出於天賦，不是一般人能學得的，年輕球員還是要以基本功為主。

柯瑞已33歲，35歲是一般NBA球員分水嶺。十年來一直穩居球王地位的詹姆斯，今年踏入36歲，扭傷了腳踝，可能正式進入轉捩期；大家看柯瑞三分神射，最多也只能再看兩三年，所以現在能看就多看，以免將來後悔。在美國的軟實力中，哈佛耶魯史丹福排第一，蘋果手機和巴菲特別國也難以比較，再數下去，就非柯瑞三分球莫屬。