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金山人語／蓋茲離婚與科技巨頭偶像化

 周喆

你分不清硬磁碟與記憶體的區別。你連最簡單的「Hello, world!」入門程式都不會寫。你甚至不知道怎樣連上wifi無線網路。但是你一定知道比爾蓋茲是誰、他做過些甚麼事。你很可能聽說他最近離婚了。你花了很多時間在網上搜索傳說中的「小三」究竟是誰，更加關心蓋茲夫婦將怎樣分割他們的巨額財產。

蓋茲離婚的消息成為最近各種社群媒體熱點，毫不意外。他創辦了龐大的微軟帝國，將他早年「每個人桌上都有一台個人電腦，每台電腦都用我的作業系統」的夢想變成現實。他曾經是世界首富，現在也是全世界最富有的人之一。他和妻子梅琳達積極投身慈善業，又是人人稱羨的「模範夫妻」。在世人眼裡，他就是神一樣的存在。

科技人物偶像化，是世界各地大眾文化的共同潮流。在矽谷尤其明顯。被偶像化的除了蓋茲，還有蘋果的喬布斯、臉書的查克伯格、亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克等多位明星。

原因完全可以理解。科技對現代人的生活影響太大了。你能想像某一天，如果互聯網突然消失，所有的電腦、智慧手機都停止運作，我們的世界會變成甚麼樣子嗎?

隔行如隔山。對於大多數非資訊科技從業人士，無論是電腦程式代碼，還是晶片電路圖，都跟天書一樣難懂。科技業者卻能將這麼難的東西翻雲覆雨，創造出那麼多奇蹟般的科技產品，自然令普通人產生崇拜之情。更何況他們又創造了神話般的財富，更不能不令人仰望。

那些被世人崇拜的科技巨頭能脫穎而出，都有共同點。他們既是科技天才，也是精明的商人。他們都是名利場的弄潮兒，都善於包裝推銷自己。

然而還有另一種類型的科技巨頭。他們在各自專業領域的地位、貢獻和成就絕不在蓋茲和喬布斯等之下。但是他們沒有成為喬布斯那樣眾所矚目的偶像，也沒有成為蓋茲那樣的巨富。他們只是默默地專注做自己喜歡的事，對功名錢財很淡泊。他們是科學家、工程師，不是商人。

其中包括電腦全才，UNIX作業系統創辦人湯普森、「C語言之父」里奇、萬維網發明者伯納斯-李，當然還有Linux作業系統創辦人Linus Torvals。

他們在各自領域同樣是神一樣的存在，深受IT專業人員和業餘愛好者愛戴崇拜，但是在大眾圈子裡卻默默無聞。2011年10月12日，里奇去世，只比喬布斯晚一個星期。當時媒體鋪天蓋地報導喬布斯去世的消息。但是里奇之死卻沒有激起任何波瀾。

無論是哪一類型科技人，有一點是共同的：他們都在各自領域實現了自身價值。

社群媒體 特斯拉 比爾蓋茲

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