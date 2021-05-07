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金山人語╱5月7日 不應忘記的日子

劉玉昕

今天是5月7日，經歷過文革的人，當會記得這個日子。

1966年，林彪向毛澤東呈交報告，講如何搞好部隊的農副業生產，幫助解決吃的問題。毛閱後，借題發揮，於當年5月7日寫了批示，被人們稱為「五七指示」。

毛批示大意是，軍隊要建成一所大學校，除了練兵，還要學工、學農、學政治，參加批判資產階級的革命鬥爭；工人也一樣，以工為主，同時學軍學農，參加政治運動；農民則以農為主，同時學軍學工，也要批判資產階級。

五七指示最廣為人知且影響深遠的，是講學校的那段話，在文革期間，每個學生都能倒背如流，後來還被譜成語錄歌傳唱：

「學生也是這樣，以學為主，兼學別樣，即不但學文，也要學工、學農、學軍，也要批判資產階級。學制要縮短，教育要革命，資產階級統治我們學校的現象，再也不能繼續下去了。」 

五七批示後，人民日報發表社論，號召按毛的指示，把全國各行各業都辦成能文能武、亦工亦農，白天做工晚上開批判會的「毛澤東思想大學校」，即可消除工農、城鄉、腦體之間的差別，又可防止出現資產階級復辟，鞏固無產階級政權。

當年中共御用文人、文革小組成員戚本禹回憶說，毛發表五七批示前，曾與他和陳伯達討論過。毛提到，東漢末年農民領袖張魯，主張吃飯、治病不要錢，很有共產主義的大同社會理想。毛說，解放軍的作法比張魯更好，一業為主全面發展，可以防止像蘇聯那樣出現修正主義。戚說，五七指示實際是毛澤東勾劃的共產主義理想國的最初藍圖。

不過，五七批示後不到十天，被認為標誌文革正式開始的「五一六通知」出台，一場史無前例的無產階級文化大革命，在全國上下各個角落，轟轟烈烈地展開了。自此，工廠農村軍隊，都忙於搞革命搞批鬥，建立亦工亦農亦兵的共產樂園的事，也就不了了之。

但是，五七指示對學校教育的影響，至今猶存。批示發布當時，全國50多萬大學生，1400萬中學生和一億多小學生走出校園，走上「五七道路」，到工廠農村部隊參加生產，停課鬧革命。兩年後，1600萬知青上山下鄉，到農村廣闊天地接受再教育，是五七道路的自然延伸。今天高校大學生軍訓，也和當年「學軍」一脈相承。而當年按五七指示建立的「五七幹校」，則成了無數教授與知識分子思想改造的「牛棚」。

農民領袖的共產大夢，終化為泡影，但五七指示對民族的傷害，至深至遠。而今，死灰有復燃之勢，國人不可不警惕。

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