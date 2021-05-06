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最讓你睡不著覺的事

黃美惠

主流報紙民意調查灣區這幾個縣，大家覺得目前最坐立難安的難題是什麼，第一名居然是遊民問題。

房價、疫情、族裔歧視，這些每天占據媒體的議題，反而都被遊民越來越多的事擠到後面去了。

這使我想起最近兩件事。到南灣一個生活機能相當便利的Townhouse 區域去找朋友，原本是令人羨慕的世外桃源，每戶門前小小院子，按月交管理費。車子轉入小區之前，居然看到馬路邊沿著高速公路隔音牆，排了些帳篷，是以前沒有的。可以想像住在這裡的人每天進出的感受。晚上回家，多了這麼些不熟悉的「鄰居」，難免恐慌。

另一事是鄰居在群組平鋪直敘講到有天晚上看到有女子在她家車道上準備紮營。流浪女帶著家當，身上有酒味。因為已經到車道上了，她老公出去疏通，要求離開。她想提醒大家注意遊民議題。

意外的是，群組居然不少人跳出來問她：那你們有沒有給她乾淨的襪子？給她一些水或者食物和錢，發揮愛心真正幫到她？

群組滿是人道與關懷。我揉揉眼睛再看淸楚，都紮營到人家的車道了，難道還不能抗議嗎？心中很替貼文的鄰居抱屈。也學習到：面對遊民問題，大家的想法並不一致。

最新發表的民調，在3月訪問1000個灣區九縣的居民，結果有60%的人認為遊民問題最嚴重。遠遠超過房價。

灣區9縣101個城市看成一個大都會區，是全美第三大的遊民區，僅次於紐約跟洛杉磯。

有人說，加州天氣好，吸引遊民。這是迷思，調查顯示，洛杉磯和舊金山遊民大部分都是在這裡住10年以上，要從住民變成遊民並不難，有人是欠了一筆醫藥費，繳不出房租，有人是被老闆炒魷魚，一步步流落街頭。

專家會診，結論是要橫向聯繫一起解決。又說要州政府協調各社會機構，統合人物力，統合了半天，州長出面秀方案，讓遊民住到旅館裡去。

可是大家心知肚明， 遊民問題神仙下凡也難救，何況是紐森。越來越多帳篷，印證著加州各級行政單位的無能以及無法作為。

諷刺的是，釋放囚犯，州府卻非常果斷有節奏。4月底美聯社報導，三星期的緊急規定研議後，已啟動將63000名合格罪犯減刑3分之一的規畫，這比起2017年所說的減5分之一好很多。其中兩萬人是原本判無期徒刑的重犯。接下來州府會草擬法令，讓大眾表達意見，朝關閉更多監獄的大方向邁進。這是州長紐森給選民的承諾。

提早出獄的加州犯人可能再犯，也相當可能成為下一個遊民。想到這，你比睡在帳篷裡的人更睡不著。

加州 灣區 紐森

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