金山人語／趙麗穎離婚 科技巨頭也離婚

微軟創辦人蓋茲3日宣布與結婚27年的梅琳達離婚，消息甚至比亞馬遜創辦人貝佐斯 與妻離婚更矚目，因為蓋茲向來宣傳家庭價值，3日的離婚聲明還說，他和妻子創辦的基金會幫助人們取得健康充實的生活。

貝佐斯離婚，人們注意的是他的婚外情，而且他妻子麥肯錫可分到600億元的巨大財富。蓋茲的離婚聲明說，他和妻子性格不合，無法一起生活下去；兩年前，梅琳達曾透露，容忍是維持婚姻的秘訣，現在兩人無法一起生活下去，到底她無法容忍蓋茲些什麼？

美國 人離婚，一點也不奇怪。去年公布的人口普查資料顯示，50%的已婚夫婦都離婚，如果是二婚，離婚率更達60%；20至25歲結婚的人，超過60%都會離婚。

美國人注重自我，離婚大行其道，理所必然。但在實行「極權資本主義」的中國大陸，最近離婚也造成社會轟動。大陸最紅電視劇女星趙麗穎 ，4月23日宣布離婚，由那時至今，她為何離婚的消息天天翻新，莫衷一是，好像整個大陸再沒有其他新聞。

趙麗穎到底為何離婚？暫時還沒人知道。但有一點可以肯定，她人生如戲，正在上演一齣以她自己命運為主題的電視劇。

在極權控制下，大陸14億人都由黨指揮，電視劇當然也不例外，社會批評的電視劇不能拍，更遑論政治批評，電視劇的創作者只能逃到古裝劇、愛情劇和校園青春劇，但在內容上，女性奮鬥成功的主題卻一枝獨秀，無論古裝或現代都如此。

更值得注意的是，女性主義的內容不斷發展，從最初的爭取婚姻自由，擺脫父母安排，再到下海經商和女性創業；最近兩年，更進一步，從經濟獨立發展至精神獨立。例如「我的前半生」，就描寫女性不但要經濟獨立，還要精神獨立；去年的「三十而已」，更完全否定了「大齡剩女」的迷思，女人三十，人生並不是結束，而是剛剛開始。現代女性不再依靠婚姻，也不再依靠男性，不再害怕「大齡」和「剩女」。

趙麗穎顯然對婚姻不滿，所以堅定地離婚，走自己的路，她正在上演一齣自己操縱命運的女性主義戲劇。所以說，她人生如戲。

貝佐斯已離婚的妻子麥肯錫，未嫁貝佐斯前，已是成名小說家，她2005年的第一部小說，曾獲得美國國家書獎；離婚後，她得到614億元的財富，可以做自己喜歡做的事，並專注於寫作。科技傳奇喬布斯2011年去世，讓妻子蘿蘭得到徹底解放，她可利用喬布斯留給她的199億元財富，做自己喜歡做的事。

蘿蘭是思想家和作家愛默生的粉絲，她創辦了一所愛默生學院，又發展慈善事業，還買下已有百年歷史的「大西洋月刊」，讓它浴火重生，辦得比時代雜誌和紐約客等更出色。蘿蘭成為女性主義先鋒，這是擺脫婚姻束縛的意外收獲。