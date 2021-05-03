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金山人語／加州再生能源里程碑

周喆

今年「地球日」剛過不久，加州傳出好消息。2021年4月24日下午2時30分，加州首次達成發電量總數95%來自可再生能源。這是加州能源史上一個重要里程碑，標誌加州距離2045年實現100%再生能源發電的目標又邁進一步。

不過據專家指出，這個95%數據不是恆定數值，而是一個理想條件下的瞬間峰尖值，僅持續了大約四秒鐘。那個瞬間正值天氣晴朗，日照強烈，風又很大，使得太陽能發電量和風力發電量都達到創紀錄的最高值。

雖然再生能源發電量達95%只是象徵性，但也讓展示加州政府發展再生能源、減少碳排放量的決心和成就，值得點讚。

對於全美第一大州加州來說，電力供應無疑是經濟生命線。二十年前加州曾遭遇電力危機，不得不向外州買電，直接成為時任州長戴維斯被罷免的導火索。從此之後，加州電力體系產業經歷了很多變革，包括大力投入發展清潔、可持續的再生能源。

民主黨主導的加州，很多左傾激進政策，如強推平權法案限制亞裔入大學、搶劫重罪變輕罪、減輕持槍犯罪加刑等法案，都極具爭議。以致很多華人朋友一聽到加州民主黨，就大搖其頭。

加州再生能源政策自然也有爭議。例如禁止餐館廚房使用天然氣，只能用電炊具。許多中餐館都強烈反對。州府對傳統燃料發電廠嚴格限制，也令這一產業舉步維艱。但是相比之下，新能源遭到的反對聲浪較小。因為保護環境造福後代，大家都是支持的。

雖然距離100%再生能源發電的目標已經很近，但是加州仍面臨許多挑戰。當前流行的再生能源技術都有弱點。太陽能發電容易受天氣影響，夜晚不能工作。年初德州嚴寒大停電，也暴露風力發電等脆弱性。水力發電則會影響自然生態環境。此外，目前剩下的5%傳統能源產業，工人的生計問題也要列入考量。

目前看來，人類最徹底的新能源革命應該是可控核聚變。一旦完成技術上的突破，全球海洋將成為取之不盡用之不絕的能源庫。石油煤炭將徹底失去作為燃料的價值，只能充當化工原料。

但是可控核聚變技術難度很大。正如一位研究核聚變科學家所說：「我們年輕的時候總在想，那些老頭子怎麼搞的，連一個可控核聚變都做不出來。現在我們自己成了老頭子，可控核聚變還是沒有做出來。」

加州在發展再生能源保護環境方面走在美國的前列，也成為很多其他州效法的榜樣。希望有更多州追隨加州節奏，發展再生能源方面更有作為，一起來保護地球。

加州 民主黨 石油

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