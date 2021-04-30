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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

金山人語／平視世界者，也能平視自己

劉玉昕

趙婷的「無依之地」獲奧斯卡獎，本是全球華人「與有榮焉」的事，可喜可賀，但卻遭中國全面封殺。

前不久趙婷奪金球獎時，中國媒體還大讚「中國人的驕傲」。只怪有人好事兒，挖出2013年趙婷接受西方媒體採訪時說的「辱華」的話，一夜間風向突變：不能提趙婷，不許轉播頒獎典禮，當然也不允播放獲獎影片。

趙婷奪奧斯卡最佳導演、最佳影片等三大獎項，全世界關注，其實正是中國「大外宣」的難得良機。

趙婷在北京出生長大、接受教育，她執導的電影取得成功，說明華人不僅在科學、技術和工程等領域出類拔萃，在文化影藝上也同樣優秀，間接證明了中國教育並非沒有成功。

在領獎致詞時趙婷說，小時候父親教她的三字經「人之初，性本善」，對她影響深遠，這應看作是對大洋彼岸的故國表達感恩之意，也是在宣傳故國的文化與文明。相信當晚觀看典禮的人一定好奇，簡短的東方古訓何以會有那麼大的創造力，引導一個小女孩成長並創作出如此優秀的作品。這比十所孔子學院都要有影響力。

趙婷當年說的那段話，其實無關宏旨：「我在中國長大，那是遍地謊言的國家。我小時候得到的信息，後來發現都是假的。」她是在感慨自己的人生經歷，並非批評政府。若大陸媒體「不計前嫌」，而是包容諒解，並在她取得成就時給予掌聲，不正是用行動證明：我們已有了足夠自信嗎？

中國有足夠勇氣「平視世界」，唯缺少一點底氣「平視自己」，即能自豪於自己的優點和成就，敢以戰狼姿態怒懟他人，也能直面自己的弱點和瘡疤，而無須避諱隱瞞。

真正的自信，不光是相信自己，也是指相信他人不會因看到自己的弱點而就忽略自己的優點，因而小看自己。

近日曝出一出鬧劇，一篇由校長牽頭的科研論文發表，稱已經成功將熟雞蛋返生並孵出小雞。如此科研成果，不可思議，文章在全國學術期刊發表，更匪夷所思，而之後又曝出科研與論文背後的產業鏈及更多亂象，但是，人們能據此就否定中國的科研實力與成就嗎？

2021年美國公布國家科學院新晉院士和海外院士，多位中國青年才俊上榜。昨天，中國火箭升空，將搭建太空站的核心太空艙送上天，意味著中國從此將有自己獨立的太空實驗室。這些都是教育和科研實力的明證。

封殺趙婷還有另一損失：在一般觀眾眼裡，「無依之地」實足暴露了美國陰暗面：蕭條破落、失業流浪…，這不正好烘托中國全面脫貧、東升西降、時勢在我嗎？

中國 趙婷 太空

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