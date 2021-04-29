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金山人語／誰能救救印度

黃美惠

矽谷華人印度人的感覺滿複雜。

鄰居最近整建圍牆，雖和背貼背的老印鄰居共用圍籬分攤費用，兩人快慢步調不同，華人找好工人，比好價，求問老印獲同意。說付現金可打些折扣，老印曰可，華人開車出門領現款。

圍牆蓋好，華人閒聊問兩老墨工人是否尚有工要去，會否太累？老墨的英語忽然不靈，支吾以對，於是華人恭送兩工人離開。未幾，忽聞新建圍牆後傳來聲響，一看是兩位老墨已轉移陣地為老印蓋院子木門去了，因為是順帶施工，顯然價錢較好談，老印要求華人不要跟包商講這事。費解的是，華人絲毫不知老印是何時何地和老墨搭上線討到此一便宜行事的。

除自歎弗如又能如何？談到和老印過招，華人圈同感。你靈巧，但人家老印就是心思比你多一竅。有朋友女兒和老印同學高中成績相當，課外活動一樣，加大錄取一樣，到申請醫學院，人家老印去處高一截，原來寒暑假都去遊民營作義工，事蹟令人動容，你能不愛這種愛心無限的好學生嗎？難怪有工程師說，公司IT 原本只一位老印，沒多久拉幫結派，全是老印天下，人家英文和專業不比你差，爭取的本事尤在你之上。

南灣一些寧靜小街早已是印度村，白天都是男女老少印度人在散步，新搬來全是高薪印度科技人，人家不怕吵，馬路旁房子也買，門牌連三個4也是大吉大利。小孩上學聰明成那樣，30多個字母的英文字背得一字不漏。

但你聽得出華人的無奈乃至妒嫉。老印也不太和華人交融，聚會買菜各過各。

最近印度嚴峻的新冠疫情，大家再也沒法無感。彼此都是繞了大半個地球才到矽谷來當同事，做鄰居。有華人和我交心，說最近看某些網路酸民幸災樂禍談印度世紀災難，可真踩到了人性的底線。有微博貼文責怪印度會拖垮全球，還問印度對中國不友善，何必出手相救？

印度如今每天確診數動輒30多萬，死亡每天2000人，都可能少估了。三周前看外電兩印度人擠一張病床，已覺駭人，如今路有死屍，停車場是焚屍地。谷歌執行長皮采、老印鄰居、子女的老印同學，都是十多億印度人裡的龍鳳，但印度全貌這幾天深深烙在大家腦海，誰都有不忍之心。

布朗大學公衛院長Ashish K. Jha醫師生在印度，九歲移民加拿大，如今是抗疫最前沿人物，前天他接受公共電視訪問，說印度已經不是單一國家的力量救得起來的，拯救印度須是全世界的工作。

前陣子大家討論很火熱，說中國如今穩居世界老二，很快就會是老大了。歡迎中國展現候任老大以及近鄰的氣度，暫時拋開前嫌，用更大的力氣救救印度。

印度 華人 中國

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