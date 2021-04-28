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金山人語／美麗的太陽、少一點熱情

那福忠

美麗的太陽，風和日麗的早晨，晚霞滿天的黃昏，不能沒有太陽。烈日當空，炎熱乾旱，我們難以忍受，更不用說地球一天天加熱，這時候真希望美麗的太陽少一點熱情。但太陽熱情依舊，我們只好來幫忙，藉阻擋一些太陽照射來減少熱情。有很多人想過，在高山鋪陳反光膠布，在高空拉起巨大遮陽網，也有人提議用有反光鏡的衛星，把陽光反射回去，甚至提議用化學方法稀釋卷雲，因為卷雲吸熱不散。各種構想不一而足。

現在有人正式研究了，一個稱為「氣候干預生物學」的組織，由Michigan大學與SUN Stony Brook主導，NSF支持，聘請一組學者與專家，從地球工程的角度研究降低地球溫度。在很多反射日光的方式之中，學者們選擇了人工造雲，不是下雨的低空造雲，是在距地面10-50公里的同流層，依需要的地點製造雲霧，反射日光的照射，達到降溫的目標。至於造雲的具體細節，學者們仍在研究。

用便宜又能反射日光的二氧化硫(SO2)氣體，在大氣層噴灑造雲，以前就被提出來過，火山爆發噴出來的煙霧也含有大量SO2，也有降低局部氣溫的例子。但人工噴灑的問題在讓SO2留在空中，噴灑的高度太低如10公里，地球的重力就會幾天之內把氣體轉換成硫酸雨降下來，噴灑的雲霧就完全消失。但噴灑到高空如30公里，雖然不會掉落，但飛機飛不到那麼高，要製造特殊的噴霧設備，增加成本的考量。

製造霧雲遮住了日光，讓溫度下降，但未必回到以前的氣候型態，因為干預了大自然的生態，結果可能不如預期。已知的後果之一，就是海洋長期受不到日光的照射，水氣不會蒸發進入大氣層，致不下雨而乾旱，產生飢荒。另外遮住日光可能影響地面的生態平衡，以及外地的氣候變化，都是需要慎重考慮的。現在仍在研究的初期，學者們認為在同流層造雲，仍是技術與經濟上最可行的方式。研究報告將在近期的科學會議上發表。

反射日光不一定在空中，地面上任何淺色都能反射一部分日光，可惜近百年人口集中城市，城內的建築吸光的部分又多，夏季就比城外田野熱很多，常有「熱島」之稱。新的瀝青馬路僅反射日光4%，相對綠地就反射25%，雪地就高達90%，所以有的城市街道就漆成淺灰色，大樓屋頂漆成白色，夏季就能降溫2-3°C。紐約市遠在2012年就有白屋頂的規定，多年來屋主自行刷在樓頂的白漆，加起來有700萬平方呎，但也僅佔可刷面積的百分之一。

Purdue大學的學者，去年宣布新研發的白漆，不但可以反射95.5%的日光，而且使刷漆的部位降溫。日前又發佈改良的白漆，反射率高達98.1%，同時又能驅除紅外線，使漆面較周遭的溫度下降4.5°C。市面上用在屋頂的白漆，反射率僅有80-90%，而且吸收紫外光，所以漆面的溫度不容易低於周遭溫度。研究學者阮秀林(Xiulin Ruan)教授說，漆的白色幾乎接近極限，可以比擬吸收99.9%可見光的Vantablack，也就是最黑的黑色。

阮教授說，如果在房頂塗抹1000平方呎白漆，約相當10KW的冷卻電能，超過大多數房屋中央冷氣系統所需能源。白漆果如能對等夏日空調的能源，則是一大創舉，尤其用在水泥叢林的城市，夏日用電尖峰可大為抒解，大家在享受夏日的涼爽之餘，又能間接減少溫室氣體的排放，城市不再也成為夏天的「熱島」。至於長期不受日曬是否會如造雲影響別的地區，有地球工程學者說城市面積不大，影響較小。

用什麼顏料才讓白漆白得不能再白，是學者們經過六年的研究，試驗過一百多種材料，每種材料又嘗試五十多種不同配方，才選出來的結果。目前用的是由60%的硫酸鋇(BaSO4)製成，而傳統的白漆是用二氧化鈦(TiO2)，但有吸收紫外光的缺點。硫酸鋇在價格上佔有優勢，在製造上也與別樣的漆無異，目前已申請專利，預計一兩年內上市。

從減少日光照射試圖降低溫度，改善地球暖化，尤其是大型的地球工程，免不了干預自然生態，很難預料後果會不會嚴重。一些學者也都認同，但地球暖化日益加重，後果的災難已可預知，全球的節能減碳動作又緩不濟急，用地球工程快速降溫，給節能減碳的發展在時間上的緩衝，待發展成熟，再逐步減少干預自然生態的措施。這是學者們的理想發展。

一旦遮住了日光，地球溫度下降，大家難免要問，為什麼還要辛苦的節能減碳？這是學者們擔心的「政治問題」。

減碳 暖化 紐約市

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