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金山人語／趙婷大贏 中國軟實力大輸

邱鴻安 

華裔女導演趙婷的「無依之地」，連奪奧斯卡三大獎，成為大贏家。美國華人莫不感到驕傲，因為趙婷是繼李安之後獲得奧斯卡最佳導演的第二人，也是獲得最佳導演的第一位亞洲女性。 

但中國大陸對趙婷成為大贏家，卻滿不是味道。大陸先是不滿本屆奧斯卡，因為大會讓一部反送中紀錄片「不割席」(Do Not Split)入圍，因此冷處理這屆的頒獎禮；傀儡香港緊跟北京，半世紀以來首次不播頒獎禮。其次是趙婷2013年接受美國「電影人」雜誌(Filmmaker)訪問，曾表示中國是一「謊言充斥的國家」，因些被環球時報和網民打成為「賣國」，從此成為問題人物。 

北京向來用政治去看文藝。莫言得諾貝爾獎，北京可以接受，因為他是建制中人，而且他小說的社會批評不明顯。但高行健卻不是建制中人，所以只能成為流亡作家。至於劉曉波(他基本上是一作家)，2008年寫了一篇零八憲章(其實只是良心之作)，卻被打成為反革命，以顛覆國家政權罪被判刑，2017年在獄中患癌而死。 

自毛澤東1942年延安文藝座談會以來，中共就一直認為文藝要為政治服務，現在的政權崇毛，處處學毛，對思想和文藝的控制更超過了延安時期。去年奧斯卡選了南韓電影「寄生上流」為最佳影片，今年又選趙婷的「無依之地」，但強大的共產政權有什麼偉大的電影和小說？ 

中國大陸近年電視劇大盛，但大家追劇之餘，必須留意題材，試問電視劇中有批判社會的題材嗎？更遑論是批評政治。在思想嚴密控制之下，電視劇的創作者只能逃進古裝世界，或者是俊男美女的愛情劇和校園青春劇。 

「無依之地」不是新疆棉，所以不受極權政府所控制。趙婷幸運，逃出鐵幕，她在美國讀大學政治系，又在紐約大學學電影，對美國社會有尖銳的批評。「無依之地」改編自哥倫比亞大學新聞學教授布魯德2018年的著作，她用了三年，住在露營車上，追蹤因2008-2009經濟大衰退後出現的「露營車族」，寫成「無依之地」。 

布魯德說，她看了趙婷的電影，看到其中一幕深為感動。有一晚，女主角在露營車中吃飯，突然聽到有人敲窗，因此大驚，因為多半是警察來了，而警察則是他們的「存在的威脅」，警察多半將他們趕走，也可能罰款，將車拖走；如果他們交不出罰金，車就會充公。布魯德說，這場戲描寫準確，因為露營車族一直生活在敲窗的恐懼之中。 

如果趙婷身在大陸，這樣的題材可以拍攝嗎?

趙婷 電影 無依之地

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