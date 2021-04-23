我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

金山人語／除了地球，我們無處可去

劉玉昕

4月19日，NASA「機智號」直升機火星上首次試飛，此舉被認為是繼飛機發明後又一畫時代的科技進步，為太空探索開創了新模式。

4月22日，世界地球日，今年的主題是：重建我們的地球。科技進步社會發展，讓人對飛向地球之外蠢蠢欲動，但作為進步與發展的代價，地球本身已慘遭破壞，百孔千瘡危機重重。「我們需要一個綠色的地球，但世界正處於紅色警戒狀態。」聯合國秘書長在慶祝地球日之際，向各國發出呼籲。

剛過去的一年，世界因疫情幾乎停頓，但太空探索並未放慢腳步。美中探月不曾中斷，NASA更試圖藉私人公司的加入將太空探索商業化。但月球已不夠看。去年一年，阿聯酋「希望號」、中國「天問一號」和美國「毅力號」，相繼奔向火星。除考察氣象，尋找消逝的生命足跡，或許也還在為人類久遠未來的生存著想。

外太空探索，不是簡單的好奇心驅使下的奢華遊戲，但人類更迫切的危機卻是地球本身，是氣候暖化帶來的種種危害。

去春新冠大流行，防疫避疫，各國緊閉國門封鎖經濟，路上車流稀少，街上商業關門。專家說，2020春夏，全球大城市二氧化碳排放量平均大減20%到50%，義大利的米蘭甚至驟減60%。這一變化令人振奮，疫情無情，卻意外喚醒了人們對綠色未來的期待。

但專家說，這一情況不會持久，疫情終將過去，若政府不作為，若人們不改變自己的行為，碳排放照舊，氣候變遷將會惡化。

更重要者， 白宮防疫顧問佛奇等眾多流行病學家提醒，COVID-19正是氣候暖化的惡果。新冠流行只是開始，隨氣候暖化加劇，將有更多更致命的流行病爆發，傳播更快更廣，更難防控。專家共同的認知是：「我們可能已進入流行病時代！」

根據專業的解釋，氣候變暖極冰融化，致海水溫度上升、乾旱與山火，動物及微生物生長周期紊亂。海洋和陸地動物遷徙，增加與其他動物及生物的接觸，為病原體尋找新宿主提供機會，並提升其傳播能力。愛滋病、茲卡病毒、 SARS、伊波拉、新冠病毒，皆源自「處於嚴峻生存壓力下的動物族群」。

比爾蓋茲說，新冠易除，氣候暖化難治。聯國提出2050淨零排放目標，要求發達國家2030停用煤炭。但如防疫一樣，遏阻暖化是所有人的事。

霍金曾提醒人們，及早計畫移民其他星球；但諾獎獲得者Michel Mayor忠告：別做夢了，人類永遠無法移民到太陽系外任何行星上，認真面對當下地球嚴峻的氣候變遷，方是正道。

我們無處可去，地球，是我們唯一的家園。

暖化 太空 疫情

上一則

減輕持槍重罪加刑 民眾反對 加州2.9萬囚或將獲釋

下一則

佛利蒙副市長邵陽：亞裔在美地位不明 遭系統歧視

延伸閱讀

最小又距離最近 最新發現黑洞「獨角獸」創兩項新紀錄

最小又距離最近 最新發現黑洞「獨角獸」創兩項新紀錄
金山東南華人區 新增新冠疫苗接種點 訪谷區民可多利用

金山東南華人區 新增新冠疫苗接種點 訪谷區民可多利用
金山加大醫師：沒必要打第三劑新冠疫苗

金山加大醫師：沒必要打第三劑新冠疫苗
世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘

世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘
NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人