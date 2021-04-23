金山人語／除了地球，我們無處可去

4月19日，NASA「機智號」直升機火星上首次試飛，此舉被認為是繼飛機發明後又一畫時代的科技進步，為太空 探索開創了新模式。

4月22日，世界地球日，今年的主題是：重建我們的地球。科技進步社會發展，讓人對飛向地球之外蠢蠢欲動，但作為進步與發展的代價，地球本身已慘遭破壞，百孔千瘡危機重重。「我們需要一個綠色的地球，但世界正處於紅色警戒狀態。」聯合國秘書長在慶祝地球日之際，向各國發出呼籲。

剛過去的一年，世界因疫情 幾乎停頓，但太空探索並未放慢腳步。美中探月不曾中斷，NASA更試圖藉私人公司的加入將太空探索商業化。但月球已不夠看。去年一年，阿聯酋「希望號」、中國「天問一號」和美國「毅力號」，相繼奔向火星。除考察氣象，尋找消逝的生命足跡，或許也還在為人類久遠未來的生存著想。

外太空探索，不是簡單的好奇心驅使下的奢華遊戲，但人類更迫切的危機卻是地球本身，是氣候暖化 帶來的種種危害。

去春新冠大流行，防疫避疫，各國緊閉國門封鎖經濟，路上車流稀少，街上商業關門。專家說，2020春夏，全球大城市二氧化碳排放量平均大減20%到50%，義大利的米蘭甚至驟減60%。這一變化令人振奮，疫情無情，卻意外喚醒了人們對綠色未來的期待。

但專家說，這一情況不會持久，疫情終將過去，若政府不作為，若人們不改變自己的行為，碳排放照舊，氣候變遷將會惡化。

更重要者， 白宮防疫顧問佛奇等眾多流行病學家提醒，COVID-19正是氣候暖化的惡果。新冠流行只是開始，隨氣候暖化加劇，將有更多更致命的流行病爆發，傳播更快更廣，更難防控。專家共同的認知是：「我們可能已進入流行病時代！」

根據專業的解釋，氣候變暖極冰融化，致海水溫度上升、乾旱與山火，動物及微生物生長周期紊亂。海洋和陸地動物遷徙，增加與其他動物及生物的接觸，為病原體尋找新宿主提供機會，並提升其傳播能力。愛滋病、茲卡病毒、 SARS、伊波拉、新冠病毒，皆源自「處於嚴峻生存壓力下的動物族群」。

比爾蓋茲說，新冠易除，氣候暖化難治。聯國提出2050淨零排放目標，要求發達國家2030停用煤炭。但如防疫一樣，遏阻暖化是所有人的事。

霍金曾提醒人們，及早計畫移民其他星球；但諾獎獲得者Michel Mayor忠告：別做夢了，人類永遠無法移民到太陽系外任何行星上，認真面對當下地球嚴峻的氣候變遷，方是正道。

我們無處可去，地球，是我們唯一的家園。