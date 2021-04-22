很多人都會參加主流的鄰里通訊群 ，彼此通報治安憂慮、尋找走失的小狗小貓、訴說整修房子時被哪個包工給騙了等等，事情往往苦多於樂。但日前看到一位鄰居的分享，很特別而且感動。

阿伯央卡( Raj Abhyanker)訪問鄰里人士希爾(Dell Hill)，錄影分享這位99歲老人一輩子住矽谷 的記憶。難得希爾仍耳聰目明，80年前的事情歷歷在目，等於一部個人的矽谷百年史。

當年希爾老爸運豬上火車，到最後一節去休息時火車忽開動，危急中受傷幾乎死去，醫生建議他移居氣候暖和之地。他帶著妻子來加州時正值1918年流感大疫，希爾母親染疫，醫師介紹她到一妓女戶去休養，獲悉心照顧，母親免於一死，一家人自此落戶灣區 。

他1922年1月在核桃農場出生。父母在洛斯阿圖買了地，之後又搬到庫比蒂諾。但庫比蒂諾是到1955年才建市的。如今寸土寸金的矽谷高科技園區那時全是果園或者種植堅果，家裡到1920年後期才有電爐。附近小朋友湊足小學也不過200人。經濟大蕭條，三明治午餐袋都要帶回家明天再用，一張紙都不浪費。

念完高中都1940年了，二戰改變大家的命運。日軍偷襲珍珠港那天他還和最要好的日裔同學到聖荷西 玩，一夕間同學成全國公敵，全家送到拘留營，「 有這麼可笑的事嗎？」希爾投入海軍去打仗，後來回國結婚，到聖荷西州大修課後到庫比蒂諾任教。初任教職年薪2700元，倒也夠用。他在1981年退休，和妻結縭75 載，一直住在迪安薩學院附近。

大家問他養生秘訣，他說每天能呼能吸就能活，等於沒答。人生智慧倒特別，說「別讓兒女來管你，你自己做自己的老闆」，還有一句也有道理：「 期待別人如何待你，你就得用這一套來對待別人。」

希爾算是矽谷的「原住民 」，你我的鄰舍都有這樣的人，百歲高齡並不少見，可是我們做為新住民幾曾試著去了解他們？聽的最多是華人朋友忿忿說，鄰居買房子只花3萬美金，他同樣地段，同樣大小的地皮卻花200萬，每年交房地產稅，鄰居只數百元就打發，他得交兩萬多美金。還說，就靠咱們亞裔搬進來，拉抬了高中的成績，這些老白人的房子才能一漲就幾十倍。

回到家關上門，鄰居住了誰，人家當年是如何守護自己的家園，如今到了你手上，好像跟自己一點關係都沒有，來灣區生活再久，好像只是過客。

很高興看到老鄰居，世紀老人希爾的故事，得到啟發。大家住在這裡都不是偶然，當惜緣。