金山人語／「汙染菁英」需節制奢華生活

全球最富有1%的人所製造的碳腳印，超過全球最貧窮50%的人所製造碳腳印的總和。所謂碳腳印，指走過的路徑沿途消耗能源所排放的溫室氣體，而家庭的消費，佔了全球溫室氣體排放的72%。越是富有的人消費量越大，踏出來的碳腳印也越多，所以節制富人的消費、特別是奢華的消費，成了當務之急，這是劍橋大學最近一份研究報告提出來的。世上頂尖的富人，常被人稱為汙染菁英(Pulluter Elite)。

劍橋大學為了研究各領域在全球的持久性，成立持久性委員會，研究每一特定領域，行為改變與氣候危機是第一個研究項目，日前提出了研究報告。氣候危機需要每個人在行為上的改變，但責任不是平均來負擔，自1990至2015年，全球溫室氣體排放的成長，一半來自富裕的10%，而最富裕的5%獨佔了37%。為此，委員會邀請全球31位學者，研究生活方式與環境的關連，藉以針對氣候變化喚醒汙染菁英的責任。

節制過量消費的生活方式，是一個起點，特別是節制奢華的生活方式，因為富裕的人是飛行最頻繁、開的車最大、居住最寬敞、生活消費最過量的一群，所製造的溫室氣體，遠遠超過應分攤的排放量。研究學者建議對常坐飛機的人加稅懲罰，禁用大型燃油休旅 車的一些嚴厲舉措，研究報告首席作者Peter Newell教授說，有人認為解決空汙應從技術改善做起，這當然不錯，但一些強制的動作也是必須的，因為汙染仍在不停的排放。

聯合國的排放差距報告說，全球前10%高收的人，用掉了陸地交通能源的45%，又同時用掉了空中交通能源的75%，要達到巴黎協定的目標，本世紀末要維持地球溫度不高於工業化以前的1.5°C到2°C，這一交通現象必須改變，要在2030年每人要減少2.5噸的CO2排放，前10%高收入的人要減少10%的排放，而頂端最富有的1%，必須要減少30倍的排放量，這當然需讓生活方式的重大改變。

劍橋報告提出四個「可持續的消費熱點」，第一個就是交通，因為地面與空中的交通一旦縮減，效果就立竿見影。另外的三個熱點是能源、食物、居住，所提議的也多為大家熟習，重點在怎麼執行，而學者們就在這裡有了不同的意見。一部份學者認為技術的創新可以解決問題，另一部份學者主張從個人行為做起，討論到最後，大家同意技術與個人行為結合，創造一個低碳經濟，特別對汙染菁英才更有效用。

種樹減碳 近年流行一時，樹可以吸收CO2，但重新栽種，尤其是從砍伐過的林地造林，未必對環保有益。專家們發現造林可能破壞生物多樣化的生態平衡，對生物造成的傷害，也造成水質與土壤的流失。過去更有政府鼓勵造林，致有人把原有林地砍伐再造因而獲利，這樣就釋放出原來儲存的CO2。

另外像富有的人用造林做排碳的交易，以及尚未成熟的捕碳技術，都不為學者列為技術的考量，反不如實際的減碳行為有效，例如減少一次長途國際來回飛行，就可能減少2噸CO2的排放，居家啟用再生能源，每人每年就可以節省1.5噸的排放。如何來推廣這些減碳行為，就成了學者研究的重心。

劍橋的研究報告，有一系列的論述，來推廣改變大眾的行為，包括對汙染菁英生活形態的立即行動，以及發展新的低碳基礎建設，讓貧困的家庭有能力負擔。整體看來，研究的目標在公平的分擔減碳的責任，碳腳印多的就得多盡一些彌補力量，例如節制奢華的生活方式。學者們提出輕推(Nudge)、心理、社會、政經，四個層面的理論，綜合的分析行為改變，讓「可持續的消費熱點」能持久的推廣。

多年來研究氣候變化的報告不勝枚舉，劍橋的報告無疑最新，提出依汙染程度公平分擔減碳責任，涉及的層面很廣，在執行上成功的機率節制難以估計，但呼籲汙染菁英節制奢華的生活方式，則為氣候危機之中的普世價值。

「公平」，在國際間也有另一端的爭執，就是開發中家要求放寬汙染的排放，不但人均排放率已經很低，而且已開發國家早年藉高汙染成長經濟，開發中國 家應有同等的機會。這個難題，今年十一月在英國的 COP氣候高峰會議，應會有所討論。