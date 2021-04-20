金山人語／新一波數位革命：美元2.0

中國 最近掀起一波數位貨幣 熱，去年底至今，已在五個城市(深圳、蘇州、成都等)測試「數位人民幣」；2月12日農曆新年，又派發150萬元數位人民幣的紅包，被抽中者可獲200元。中國已宣布，2022年的北京冬奧將會使用數位人民幣。

中國很可能搶在美國 之前，率先大規模發行數位人民幣，雖然新貨幣要全面取代現有紙幣和硬幣，可能還有一段時間。現在的問題是，中國領先使用數位貨幣，而美國則落後，那麼數位人民幣會否對美元造成威脅，降低美元目前的全球地位？

二次世界大戰以來，美元一直是全球的貨幣之王，也是大部分國家的儲備貨幣，中國3月底的外匯儲備是3.2兆美元，台灣是5390億美元，香港是4913億美元。所以美元象徵美國的全球地位，美元一旦受到挑戰，必將影響到美國。

比特幣(bitcoin)是最為人所熟悉的一種數位貨幣，2017年4月每枚價值只1000元，今年1月已漲至3萬元，4月初飆上6萬元，上周飆至歷史新高6.4萬元，因為掀起熱潮；電動車公司Tesla今年2月時曾購15億元的比特幣，Tesla執行長馬斯克3月時更宣布，開始接受消費者以比特幣購車。本月14日，另一種數位貨幣Coinbase股票上市，底價250元，首天交易一度漲至424元，19日收市333元。這些情況顯示，華爾街和美國社會對數位貨幣已進入一個新紀元。

比特幣的價格經常出現巨大波動，十分不穩定，它的神秘感也難使大眾相信。但「數字人民幣」和必將發行的「數位美元」則不同，它們由央行(人民銀行和聯準會)發行，並且由央行管理，所以會更穩定更安全得多，容易取信於民。

最新資料顯示，全球86%的央行都正在研究數位貨幣，反映出數位貨幣的潮流已經形成，勢必掀起新一波數位革命。據深圳的試用，抽中200元紅包的人說，手機只顯示一個電腦代碼，可用來店購物，支付方式與微信支付相似，十分方便，因此預計到大規模使用時，不會有適應的問題。

美國政府對於是否發行數位美元，態度仍很謹慎，財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾2月底時表示，數位美元值得研究，但仍有不少問題要研究，例如數位美元可能對銀行系統造成顛覆，民眾可能因此不再將錢存到銀行，而且金融系統也受到衝擊，包括外匯買賣和貿易結算都會受到影響。

專家大都認為，美元實力雄厚，就算人民幣搶先數位化，美國延後推出數位美元，但美元的全球地位不會受到很大威脅。