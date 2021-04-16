金山人語／消弭仇恨 從教科書開始

繼聯邦參院通過「新冠仇恨犯罪法案」、同意加強對抗歧視亞裔 的犯罪後，拜登總統15日會見國會亞太裔黨團，表示將與亞太裔站在一起，對仇恨亞裔犯罪採取必要行動。

此次針對亞裔的仇恨犯罪之所以興風作浪，原因之一就是前總統的鼓動。因此，拜登表態及承諾採取必要行動，當能有助遏阻如疫情般泛濫的種族仇恨，還亞裔公道與安全。

不過，亞裔爭取平等和尊嚴還有長路要走，有很多事要做，其中，將美國 亞裔歷史納入公校教材，讓美國人了解亞裔的貢獻與遭遇，就是一件必須做且應馬上做的事。

因新冠疫情引燃的仇恨犯罪中，最常聽到的挑釁語言就是：「回到你的國家去」。H1N1病毒發端墨西哥、埃博拉和HIV源自非洲，但少有人將對這些病毒的恐懼，強加到西裔或非裔 頭上。但新冠疫情爆發，亞裔卻成了「替罪羊」。除川普煽動，背後更深層的原因在於，在一些美國人心目中，亞裔仍是「外來者」。

在中小學歷史課本中加入亞裔史，是糾正「亞裔是外來者」這一錯誤觀念的最根本辦法。學生從小就應該知道，亞裔和歐、非或拉丁裔一樣，都是這個社會的一員，為追求更好的生活來到這裡，並為建設這塊土地做出貢獻與犧牲，從修鐵路，開農田，建設城市，到內外戰爭。但亞裔卻未受到公正對待，從排華法案到二戰日裔集中營，乃至今天對亞裔的成見和歧視。有了解才會有理解，才能消除誤解，減少因誤解造成的仇恨。

亞裔尤其年輕一代，同樣需要了解自己的歷史。由於社會對亞裔的成見及刻板印象，加之對族裔歷史缺乏了解，一些亞裔年輕人不願甚至拒絕接受自己的族裔身分。亞裔歷史教育可以補上這一課，讓年輕人為自己先人對這個國家的貢獻感到驕傲和自豪，也因不平遭遇增加認同感，做一個理直氣壯的亞裔美國人。

以亞裔為目標的犯罪，不乏非裔宵小搶劫毆打，但主要是白人至上主義者的種族仇恨，即使一些非白人罪嫌的非仇恨犯罪，也是在被煽動起來的仇亞氣氛下乘機犯案。因此，此次對亞裔的攻擊不能簡化非裔和亞裔的衝突，更不應因之歧視非裔，系統性的種族主義才是主因。

亞裔沒有任何理由歧視非裔。溫故才能知新，排華歷史之所以能夠結束，得益於非裔民權運動，未來爭取平等的路上，也須與非裔攜手。金恩博士說，只要有一個地方不公正，就是對所有公正的威脅。同為受不公對待的少數族裔，亞裔的平等，只有當包括非裔在內的所有人的平等權利實現後才能獲得。