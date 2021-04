明尼蘇達州白人警察 沙文以膝蓋壓在黑人 佛洛伊德頸上把他活活壓死的案子正開庭,明州又發生白人女警射死黑人青年萊特,死者親人哀哭,群眾暴動的劇碼重演。女警有26年資歷,面對風雨,她和局長都已辭職。

朋友說,他已停止追看佛洛伊德案,過去一年早已作足黑命貴 BLM的功課,目前只想知道最後是賠佛洛伊德家人幾千萬美金、沙文判多少年牢刑,至於其它,他這個美國亞裔真是累了。新起的案子,他亦興致缺缺。

很少人注意到,12日美國公共電視推出去年完成的紀錄片「黑暗樓梯間Down a Dark Stairwell」。片子講述2014年紐約華人 警察梁彼得射死黑人青年阿凱( Akai Gurley)判刑始末。導演也姓梁,名叫烏蘇拉。和被告同姓但沒有親屬關係,Ursula Liang出身新聞界,很有勇氣毅力拍出明知兩邊不討好也要留下痕跡的作品,值得按讚。

梁彼得案相對複雜。在案發前的15 年,紐約發生不少警察打死黑人案,死了117個黑人,但唯一被判刑只有華裔梁彼得。阿凱死在布魯克林一處公屋樓的黑暗樓梯間。當時他和女友一起,因為電梯壞了,樓梯間燈泡照例也壞了。

梁彼得入行約兩年,和菜鳥同事從上到下,在樓梯間巡邏,與阿凱擦身而過時槍走火,黑暗中他並不是瞄準阿凱的,但子彈從牆壁彈到阿凱身上射死了他。有報告指當時兩個警察沒有立刻搶救而是嚇得在想該誰去向上級報告出事了。

梁彼得的槍殺了人,案子上法庭,陪審團判過失殺人罪成,可判5到15年。華人社區普遍以為判太重,為什麼前頭死116個黑人都沒有警察被判刑?是不是華人好欺負?紀錄片裡一位女士說得精準:希望梁的判刑是基於他的罪行而不是要他揹起整個美國的罪( to be proportionate to his action and not proportionate to the sins of a nation ) 。但阿凱的支持者要華人別想模糊焦點。

最後梁緩刑5年,社區服務800小時。黑人覺得沒有送梁入監牢是放水。市府賠410萬給阿凱和女友生的孩子。即使華人社區內部都分歧,支持黑命貴者被其它的華人怒罵背叛,可說整件事都是輸家,沒有贏家。

紀錄片裡那個黑女人大聲責怪黑命貴行動時華人和亞裔為何不熱心幫忙?相信很多華人也很想問她:為什麼黑人老挑華人來欺負?地鐵裡揍人,從賣場跟蹤你回家持槍搶你全家,為什麼總是黑人?為什麼梁彼得能得到全美48城市的華人響應支持?更可怕的是,七年過去,情況沒有好轉,只是更壞。