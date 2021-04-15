我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

黑暗樓梯間的啟示

黃美惠

明尼蘇達州白人警察沙文以膝蓋壓在黑人佛洛伊德頸上把他活活壓死的案子正開庭，明州又發生白人女警射死黑人青年萊特，死者親人哀哭，群眾暴動的劇碼重演。女警有26年資歷，面對風雨，她和局長都已辭職。

朋友說，他已停止追看佛洛伊德案，過去一年早已作足黑命貴 BLM的功課，目前只想知道最後是賠佛洛伊德家人幾千萬美金、沙文判多少年牢刑，至於其它，他這個美國亞裔真是累了。新起的案子，他亦興致缺缺。

很少人注意到，12日美國公共電視推出去年完成的紀錄片「黑暗樓梯間Down a Dark Stairwell」。片子講述2014年紐約華人警察梁彼得射死黑人青年阿凱( Akai Gurley）判刑始末。導演也姓梁，名叫烏蘇拉。和被告同姓但沒有親屬關係，Ursula Liang出身新聞界，很有勇氣毅力拍出明知兩邊不討好也要留下痕跡的作品，值得按讚。

梁彼得案相對複雜。在案發前的15 年，紐約發生不少警察打死黑人案，死了117個黑人，但唯一被判刑只有華裔梁彼得。阿凱死在布魯克林一處公屋樓的黑暗樓梯間。當時他和女友一起，因為電梯壞了，樓梯間燈泡照例也壞了。

梁彼得入行約兩年，和菜鳥同事從上到下，在樓梯間巡邏，與阿凱擦身而過時槍走火，黑暗中他並不是瞄準阿凱的，但子彈從牆壁彈到阿凱身上射死了他。有報告指當時兩個警察沒有立刻搶救而是嚇得在想該誰去向上級報告出事了。

梁彼得的槍殺了人，案子上法庭，陪審團判過失殺人罪成，可判5到15年。華人社區普遍以為判太重，為什麼前頭死116個黑人都沒有警察被判刑？是不是華人好欺負？紀錄片裡一位女士說得精準：希望梁的判刑是基於他的罪行而不是要他揹起整個美國的罪( to be proportionate to his action and not proportionate to the sins of a nation ) 。但阿凱的支持者要華人別想模糊焦點。

最後梁緩刑5年，社區服務800小時。黑人覺得沒有送梁入監牢是放水。市府賠410萬給阿凱和女友生的孩子。即使華人社區內部都分歧，支持黑命貴者被其它的華人怒罵背叛，可說整件事都是輸家，沒有贏家。

紀錄片裡那個黑女人大聲責怪黑命貴行動時華人和亞裔為何不熱心幫忙？相信很多華人也很想問她：為什麼黑人老挑華人來欺負？地鐵裡揍人，從賣場跟蹤你回家持槍搶你全家，為什麼總是黑人？為什麼梁彼得能得到全美48城市的華人響應支持？更可怕的是，七年過去，情況沒有好轉，只是更壞。

華人 黑人 警察

上一則

引發血栓？嬌生疫苗引華人社區擔憂 專家：個案罕見

下一則

王立楨新書「我們必須去」 寫下台空軍飛官故事

延伸閱讀

國內恐攻事件 去年73起達高峰 多因「白人至上主義」

國內恐攻事件 去年73起達高峰 多因「白人至上主義」
防洗劫噩夢一再重演 芝加哥進入高度警戒

防洗劫噩夢一再重演 芝加哥進入高度警戒
明州非裔男遭警誤殺 母心碎：我想他 家人：是謀殺

明州非裔男遭警誤殺 母心碎：我想他 家人：是謀殺
法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因

法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因
佛洛伊德遭警壓頸 肺部與重症醫學學者：死因是缺氧

佛洛伊德遭警壓頸 肺部與重症醫學學者：死因是缺氧

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷