我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

金山人語／加法與減法

那福忠

十多年前，荷蘭的一位交通工程師Hans Monderman(1945–2008)提出了分享空間的規畫，讓所有的人大吃一驚，他的想法極為簡單，就是拆除所有的交通燈、標示、人行道斑馬線、路面車輛分隔線，以及讓人看了遵守的圖文規則，這樣一來，無論人車在馬路上都得先想一想，彼此用眼光的接觸互動一下，然後反應，比看路牌更安全，經實驗證實，先在荷蘭特定地區實施，後普及歐洲，然後南非、澳洲、日本、巴西、加拿大、部分美國城市。

這位已故工程師或與我們一般的想法相反，在交通繁忙常出事故的路口，我們首先想到的是路標不明確，要增加更多、更明確的路標。這種越多越好的思維隨處可見，廚房做菜要味道好一些，免不了多加調味料，因為看到的食譜都是洋洋灑灑，至少十幾種食材。寫完一篇報告或文章，或覺得不夠生動，會再增加內容或修飾辭藻。另外像企業改善經營，或政府修正規章，也大多是添加項目與條文。有人說我們的腦子有固定的線路，遇到算數就只做加法，不做減法。

我們的腦子真的是直覺的用加法來尋求改進、或解決問題？Virginia大學(UVA)Benjamin Converse教授說，這樣就錯過了完整的解決方案。UVA的學者們做了一系列實驗，一項最簡單的實驗是用Lego積木搭一個門，一個長橫條兩端各有一隻腿，但兩腿用的積木數量相差一塊，所以立起來傾斜一邊，學者們讓91個人設法把橋放平，結果80%的人在短腿加一塊積木，僅有20%的人從長腿拿掉一塊積木。

另一個實驗是電腦畫面有方塊組成的圖形，但方塊排列的不對稱，要增加或減少方塊使圖形對稱，94人僅有18人採取減少的對策。不僅是這些實驗，嚴肅的議題也是如此，各方面給校長的650個改進學校運作的方案，只有11%用減法，縮減各種規定，以及刪除少數學術活動。Converse教授指出，加法的思路很容易也很快的出現，而減法的的思路需要腦力的認知，遇到問題我們總是沉迷在第一時間想到的，那就是接受了加法，卻完全沒想到減法。

參加研究的另一位學者說，當我們越來越依賴加法型態的策略，在認知上就越容易接近加法，漸漸成了習慣，加法的思維就越來越強，久而久之，就會損失無數用減法來改善的機會。現代建築大師Ludwig Mies van der Rohe的銘言：Less is More，廣義的說，指少量的東西可以比大量或過剩的東西更有功效，大家多熟悉、可能也常引用這句話，但遇事卻難以落實。

學者們安排了一個誘導減法的實驗，用Lego積木堆成一個方形實心的柱子，然後有一個大屋頂要蓋上，但僅用一塊積木放在方柱的一個角來支撐，誰要能穩住屋頂不讓塌下來，就給一塊錢。實驗分兩組，對第一組人說每增加一塊積木要罰一角錢，對第二組人說每增加一塊積木要罰一角錢，但移除積木不罰錢。當然最簡單的辦法就是把支撐屋頂那塊積木拿掉，讓屋頂直接蓋到方柱上，這個顯而易見的結果，加上誘導與罰則，也僅有第一組的40%與第二組的60%答對。

UVA的這次研究跨越了專業，包括工程設計、行為科學、公共政策等領域，做一系列的觀察與實驗，來研究這一現象，也就是每遇到問題或改善現狀，都朝增加資源方向思考，少有朝向刪減的方向思考，即使增加誘因，從實驗的結果也不夠理想，UVA的研究報告4月初在Nature 期刊發表。

另一位參加研究的學者Leidy Klotz，也正巧在同時出書Subtract: The Untapped Sciecne of Less，指出「減」是還沒有碰觸過的「少」的科學，是革命性的解決問題方法，書內也說明我們為什麼輕看「減」，以及如何來運用其真實的潛力。我們常列出要做事項的清單、卻不列不做的事；對創新獎勵，卻不獎勵除舊；收集新的改善方法，卻不剪修舊的做法。我們每天遇到大小事，卻忽視了讓事情可以變得更好的思維，那就是考慮刪減、移除、簡化。

用通俗的話說，貪多是人性，大家喜歡多、不喜歡少，從少變多容易，從多變少恐怕不會像學者們說的輕而易舉。Ohio州立大學Hal Arkes教授，研究判斷與抉擇，說機構與政治領袖特別不願意減輕體重，增加人力、多給經費，不但不會樹敵、反而結交朋友，一旦減少了什麼，就可能有嚴重後果。

美國 澳洲 食譜

上一則

灣區拋新計畫 四年安置75%無家可歸者

下一則

紀念金山華人先民歷史墓園 陳詩敏促立法

延伸閱讀

日要排輻射汙水入海 北海岸漁民憂：秘雕魚會否再現？

日要排輻射汙水入海 北海岸漁民憂：秘雕魚會否再現？
金山東灣華人遭槍指頭搶劫 警逮3嫌：非仇恨犯罪

金山東灣華人遭槍指頭搶劫 警逮3嫌：非仇恨犯罪
「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校
金山人語／晶片戰白熱化 中方難突破

金山人語／晶片戰白熱化 中方難突破
「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見