金山人語／加法與減法

十多年前，荷蘭的一位交通工程師Hans Monderman(1945–2008)提出了分享空間的規畫，讓所有的人大吃一驚，他的想法極為簡單，就是拆除所有的交通燈、標示、人行道斑馬線、路面車輛分隔線，以及讓人看了遵守的圖文規則，這樣一來，無論人車在馬路上都得先想一想，彼此用眼光的接觸互動一下，然後反應，比看路牌更安全，經實驗證實，先在荷蘭特定地區實施，後普及歐洲，然後南非、澳洲 、日本、巴西、加拿大、部分美國 城市。

這位已故工程師或與我們一般的想法相反，在交通繁忙常出事故的路口，我們首先想到的是路標不明確，要增加更多、更明確的路標。這種越多越好的思維隨處可見，廚房做菜要味道好一些，免不了多加調味料，因為看到的食譜 都是洋洋灑灑，至少十幾種食材。寫完一篇報告或文章，或覺得不夠生動，會再增加內容或修飾辭藻。另外像企業改善經營，或政府修正規章，也大多是添加項目與條文。有人說我們的腦子有固定的線路，遇到算數就只做加法，不做減法。

我們的腦子真的是直覺的用加法來尋求改進、或解決問題？Virginia大學(UVA)Benjamin Converse教授說，這樣就錯過了完整的解決方案。UVA的學者們做了一系列實驗，一項最簡單的實驗是用Lego積木搭一個門，一個長橫條兩端各有一隻腿，但兩腿用的積木數量相差一塊，所以立起來傾斜一邊，學者們讓91個人設法把橋放平，結果80%的人在短腿加一塊積木，僅有20%的人從長腿拿掉一塊積木。

另一個實驗是電腦畫面有方塊組成的圖形，但方塊排列的不對稱，要增加或減少方塊使圖形對稱，94人僅有18人採取減少的對策。不僅是這些實驗，嚴肅的議題也是如此，各方面給校長的650個改進學校運作的方案，只有11%用減法，縮減各種規定，以及刪除少數學術活動。Converse教授指出，加法的思路很容易也很快的出現，而減法的的思路需要腦力的認知，遇到問題我們總是沉迷在第一時間想到的，那就是接受了加法，卻完全沒想到減法。

參加研究的另一位學者說，當我們越來越依賴加法型態的策略，在認知上就越容易接近加法，漸漸成了習慣，加法的思維就越來越強，久而久之，就會損失無數用減法來改善的機會。現代建築大師Ludwig Mies van der Rohe的銘言：Less is More，廣義的說，指少量的東西可以比大量或過剩的東西更有功效，大家多熟悉、可能也常引用這句話，但遇事卻難以落實。

學者們安排了一個誘導減法的實驗，用Lego積木堆成一個方形實心的柱子，然後有一個大屋頂要蓋上，但僅用一塊積木放在方柱的一個角來支撐，誰要能穩住屋頂不讓塌下來，就給一塊錢。實驗分兩組，對第一組人說每增加一塊積木要罰一角錢，對第二組人說每增加一塊積木要罰一角錢，但移除積木不罰錢。當然最簡單的辦法就是把支撐屋頂那塊積木拿掉，讓屋頂直接蓋到方柱上，這個顯而易見的結果，加上誘導與罰則，也僅有第一組的40%與第二組的60%答對。

UVA的這次研究跨越了專業，包括工程設計、行為科學、公共政策等領域，做一系列的觀察與實驗，來研究這一現象，也就是每遇到問題或改善現狀，都朝增加資源方向思考，少有朝向刪減的方向思考，即使增加誘因，從實驗的結果也不夠理想，UVA的研究報告4月初在Nature 期刊發表。

另一位參加研究的學者Leidy Klotz，也正巧在同時出書Subtract: The Untapped Sciecne of Less，指出「減」是還沒有碰觸過的「少」的科學，是革命性的解決問題方法，書內也說明我們為什麼輕看「減」，以及如何來運用其真實的潛力。我們常列出要做事項的清單、卻不列不做的事；對創新獎勵，卻不獎勵除舊；收集新的改善方法，卻不剪修舊的做法。我們每天遇到大小事，卻忽視了讓事情可以變得更好的思維，那就是考慮刪減、移除、簡化。

用通俗的話說，貪多是人性，大家喜歡多、不喜歡少，從少變多容易，從多變少恐怕不會像學者們說的輕而易舉。Ohio州立大學Hal Arkes教授，研究判斷與抉擇，說機構與政治領袖特別不願意減輕體重，增加人力、多給經費，不但不會樹敵、反而結交朋友，一旦減少了什麼，就可能有嚴重後果。