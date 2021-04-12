金山人語／乒乓外交五十周年

今年4月10日是「乒乓外交」是五十周年。在當前美中關係遭遇寒冬的大背景下，這段歷史更值得回顧。

一切都從看似偶然的小事開始。1971年3月至4月，第31屆世界乒乓球錦標賽在日本名古屋舉行。比賽第一天，中國 乒乓球隊從賽場返回酒店時，一位名叫柯恩的美國 乒乓球運動員上了中國隊大巴搭便車（也有說他是上錯車）。

當時中國閉關鎖國，又正值文革，車上的中國隊成員對這個不請自來的「老外」自然存有戒心。只有世界冠軍莊則棟主動與柯恩握手打招呼，並贈送他一塊中國織錦。柯恩手拿織錦下車被記者拍到，頓時成為世界各大媒體熱點。

柯恩手邊沒有合適的禮品。小伙子第二天拿著一件運動衫特地在路上等待莊則棟，向他回贈禮品，並對守候在場的記者表示想去中國看一看。隨後美國乒乓球隊也與中國隊聯絡，詢問訪華的可能性。

當時中國外交部認為，美國仍然承認蔣介石政府，不宜邀請美國隊。毛澤東得知後，立即批示邀請美國隊訪華。

1971年4月10日，包括柯恩在內的美國乒乓球代表團抵達北京，成為1949年後第一批到訪中國的美國運動員。美中交往的大門就這樣被一顆小小的乒乓球打開了。之後就是尼克森總統1972年歷史性訪問中國。

「乒乓外交」能夠成功，是因為美國和中國都有這樣的需求。當時正值冷戰高峰。美國如果能把共產中國拉到自己這一邊，有很大意義。文革後期的中國，也迫切需要改變與美蘇同時交惡的孤立局面，緩和與西方的關係。

維基百科上有個很生動的細節，可以充分說明這一點。毛澤東看到中共內部刊物「參考消息」外電報導美中運動員互贈禮品的消息，突然大叫一聲「我的莊爺爺！」，並馬上拍板立即邀請美國乒乓球隊訪華。

這個戲劇性場面不難看出，毛澤東等待這樣的機會已經很久了。機會在不經意間突然降臨，自然欣喜若狂。

毛澤東一生充滿爭議，晚年更是昏招頻出。但是在這件事上，他確實顯示出政治家的智慧和遠見。這也正是當今美中兩國領導人所需要具備的品質。

川普執政時期，美中關係降至冰點。很多華人期待拜登 上台後，情況會有好轉。但是至少目前看來，這一點並沒有實現。拜登政府很大程度上仍然延續川普的對華政策。中國的「戰狼外交」則令對抗升級。新冷戰的陰雲揮之不去。

美中關係又到了等待下一個「乒乓外交」的時候了。除了需要兩國領袖共同努力之外，美國華人也可以有所作為。