金山人語／反擊仇亞 我們學到什麼

這一波針對亞裔 的仇恨犯罪，讓美國所有亞裔擔心受怕。擔心父母上街遇襲，擔心子女上學被欺負，也害怕自己走在路上遇到歹徒。911恐襲後，對穆斯林及阿拉伯裔的敵視情緒延續十多年，這波因新冠而起的仇亞情緒，會持續多久？

仇恨因疫情起，因川普的煽動加劇，此外，中國崛起美中失和、亞裔成功故事放大宣傳、被高科技遺忘的非亞裔社區的怨恨不滿等，也是促成這一波仇亞的原因。

事件還在蔓延，社區仍須警覺；與此同時也應反思，汲取有益的經驗教訓。

其一，團結抗爭，一同發聲。仇亞風波將所有亞裔的命運連在了一起，不管民主黨還是共和黨，不管華裔 還是日、韓，在非亞裔看來，亞裔是一家。

你可能是川粉、可能很反共，但同樣可能成為攻擊對象。在種族仇恨面前，黨派成見無足輕重，亞裔應意識到，我們是共同命運體。當韓裔共和黨國會議員參選人指責「中國人帶來病毒」時，立即遭韓裔同黨現任議員譴責並撤銷背書。對於華裔，今天感激他人的支持，明日他人有需要時，亦當傾力相助。

其二，融入社區，服務社會。「回到你的國家去」，這是仇恨攻擊常聽到的；不管來美多久，就算土生土長的，亞裔常被視為「外來者」。改變這一刻板成見，唯有更多參與社區事務，讓主流及其他族裔看到並切身感受到，亞裔不是外人，就是這個社會的一員。

從義工開始，亞裔可慢慢培養自己及下一代的主人感，這裡就是我的家，社區事就是我的事。像慈濟志工一樣，任何大災小難，都能看到他們的身影，向有需要的任何人伸出援手，讓周圍的人感受到，美國就是我們的家園。

三，平等待人，切莫歧視 。我們不希望被歧視，也就不應歧視他人。大家耳熟能詳：已所不欲，勿施於人；要怎樣收穫，先怎麼栽。但從社群網可知，華人的歧視言語並不少，且毫不掩飾對某些族裔的優越感。對此，其他族裔並非不知道，且早有怨言。

當你歧視他人，怎能奢望別人平等待你？本身是少數族裔，就更不應歧視其他少數族裔。善待他人，就是善待自己。華裔亞裔應和其他少數族裔站在一起，共同面對系統性種族主義。

四，關心政治，積極投票。這是最有力的參與方式。對亞裔的仇恨，因川普挑撥升級，可見政客言詞的重要。選出自己的民代，為社區代言，而更重要的是投票，這是基本義務，是讓政客看見你的存在聽到你的聲音的最佳手段。若連票都不去投，怎能期待在你有需要時，政客會保護你的權益？