我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

金山人語／AI眼力知多少？

那福忠

眼科醫師可以檢驗視力的好壞，但眼力、也就是看見了什麼，並不完全等於視力，對AI的辨識更要加一點腦力的判斷。網站上有一個分辨AI創作的有趣測驗，邀請大家參加，看看對AI有多瞭解，一時興起就參加了。開始之前先問知不知道神經網路這回事，回答知道之後，再問對AI瞭解的程度，一共分五級，自認只有一級的程度，回答後測驗立即開始。

題目有很多類別，影像、繪畫、音樂、文字、meme梗圖，每一題都同樣的問是人做出來的、還是AI做出來的。影像有貓頭，人頭，以及幾張同一人變造的照片，問原稿是哪一張。繪畫則是現代畫，以及變造的原始畫作，很難區分。音樂有的沒有音調，又有的類似巴哈的重複音調，恐怕是最難區分的。在文字方面一共有幾小段文稿，問是人寫的還是AI寫的，其中有兩段講的是同一主題。每題回答之後，還要說回答的原因。

一共有21題，我矇對了8題，因為沒有一題是有把握「答」對的。這個測驗，是一位波蘭記者作家 Kazimierz Rajnerowicz 創作的，他說這個測驗從一開始吸引了400人，到現在有 1200人參加，但成績普遍低落，最好的僅答對 13 題，而且無論對AI有沒有概念、瞭解多少，在成績上幾乎沒有差別。他說每一類別的AI創作，都有蛛絲馬跡可尋，但在完全沒有說明之下，他承認這個測驗也許難了一點。

生成對抗網路 (Generative Aadversarial Networks, GAN) 的出現，是AI的另一突破，這像是兩個網路在玩零合遊戲，一個進、另一個就退，一個獲利、另一個就損失，一個網路管生成、即是製作，另一個網路管判別，專挑生成的毛病，而生成網路漸漸的開始糊弄判別網路，迫使判別網路提升能力，這樣相互競爭達到完美結果。機器學習需要龐大資料訓練，GAN等於藉判別網路間接的生成資料，來替代傳統的人力收集，使機器學習得以不加外力運作。

GAN最擅長生成人臉影像，有一個網站說有10萬張人臉照片供免費使用，因為照片裡的人並不存在於地球。GAN 像看起來與普通人一樣，與真人照片放在一起，很難分辨真偽。測驗後，有一系列的的專家建議給大家參考，比如 Photoshop修飾過的照片通常不會用做訓練AI，所以看到修飾過的痕跡，多半是真的照片。而職業照片有清晰的細節，業餘拍攝的照片多有雜訊，AI 製作的影像沒有這兩種特徵。

專家又提出辨別AI人像的幾個要領，特別是頭上的「零件」，像耳環、衣著、髮型、化妝，這些獨特的部分AI不容易複製，兩邊的耳環不一樣就是一例。另外AI製作的臉孔經常是對稱的，兩眼在同一水平面。一張照片如果切割，去掉肩膀、手、髮型，就可能是AI，因為機器學習用的資料可能沒臉部以外的部分。最後，皮膚的瑕疵與眼睛反射，都不經測驗後的專家指點，使圖像缺乏真實感。但技術不斷進步，這些缺失可能慢慢消失。

至於畫作的辨別，最明顯的是AI多有固定的圖樣模型，在畫裡會一再重複，而藝術家對重要的部位多會仔細描繪，AI 則不做區分。畫作的照片雖經數位化，仍可以放大檢視細節，而AI製作多為低解析度沒有細節。AI 或可以製作亂真的抽象、超現實、風景等圖畫，卻沒有能力製作複雜逼真的場景，而AI的筆刷較機械化，有時沒有依順物件的形態。

GPT-3的作文能力大家漸漸熟悉，測驗特別用了兩段文稿，都是說怎麼減輕體重，好像刻意誤導一篇是人寫的，一篇是AI寫的，幸好大多數人都沒中計，正確回答兩篇都是人寫的。大家提出來的理由很多，第一篇：用日常生活的用語，普通中學生的程度，有小的文法錯誤，這些在AI都不可能發生。另一篇：有點像製造趣味的傻子，把減重與可愛連在一起，引用權威的資訊來源，這種人性化與邏輯化，正是AI作文所缺欠的。

測驗的創作人 Rajnerowicz 說，原以為大家可以分辨出人工製造的藝術贗品，但顯然在視覺能力上出現問題，有些人以為技術還不成熟，應該很容易分辨，只是一般大眾還沒有明察其中的微妙差異。這一現象一旦讓熟悉AI的人誤用，就很容易的製造虛假資訊來欺騙大眾。

2018年的調查，35%誤認電腦製作的照片為真，今年加倍到68%，幾年以後呢？

AI 減重

上一則

種族歧視？菲裔年輕人 金山酒吧遭退休拳擊手攻擊

下一則

30萬加侖污水排舊金山灣 桑尼維爾被罰18.7萬元

延伸閱讀

金山單日接種1.4萬劑新冠疫苗創新高 日均接種1.1萬劑

金山單日接種1.4萬劑新冠疫苗創新高 日均接種1.1萬劑
金山人語／新柏克萊精神

金山人語／新柏克萊精神
金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義
發起習武自衛 金山廖國良：難忍仇亞暴力

發起習武自衛 金山廖國良：難忍仇亞暴力

金山亞裔集會 鼓勵習武自衛 百人學防身

金山亞裔集會 鼓勵習武自衛 百人學防身

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業