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金山人語／新柏克萊精神

邱鴻安

柏克萊是「美新周刊」所選的2021年全球第4名大學，在全美公立大學中也排第2，雖然第1名被UCLA搶走，但UCLA在全球只排13，大幅落後給柏克萊。這樣知名的大學，有沒有一種與別不同的學風或精神？

1960年代時，柏克萊學生曾積極投入「自由言論運動」，這不只是美國高等教育史上的大事，也是美國現代史上的大事，因為1960年代的美國正爆發民權運動和反建制新文化運動，這些運動影響了美國文化後來的發展。

柏克萊學生的社會改革精神因此一直為人所記得，但事移世易，美國高等教育進入21世紀後，科技和創業成為學生最關心的焦點，因為科技革命才是這個時代的中心，年輕人不只是為了高薪而爭著成為蘋果、臉書和谷歌的員工，更因為科技革命給了他們機會，因此激發了熱情，只要成功編寫一個程式，就可以改變世界。

電腦科技既成為焦點，1960年代的政治改革熱情相對減弱，原來的柏克萊精神也就難以攏絡人心，無法代表新一代的年輕人。

柏克萊校方顯然有見及此，去年1月設立一個首創的「創新及創業執行長」，並由已擔任了10年哈斯商學院院長的李昂斯(Rich Lyons)出任。李昂斯的首要工作就是重建一種新的柏克萊精神，這種新精神不但要包含代表柏克萊過去的社會改革精神，也要有所開創，反映新時代的新觀念。

去年暑假，李昂斯辦了一門新課程，稱為「柏克萊改革者」(Berkeley Changemaker)，吸了500名學生，課程內容當然少不了時下學生最關心的科技創業，但更著重批判性和獨立思考(critical thinking)，因為唯有獨立自主思考，才有可能找到創意，達成創業的目的。

校方對參加課程的學生做了調查，學生對課程大感興趣，紛紛表示，「我感到自己改變了」，「對自己有新的看法」，「突然間覺得自己變為一個領袖」；由於課程受歡迎，校方打算未來兩三年，以「柏克萊改革者」之名，開設數門新課程，例如「柏克萊改革者：美國文化」、「柏克萊改革者：國際關係」、「柏克萊改革：量化思考」、「柏克萊改革者：閱讀與寫作」等，將成為本科生的重點通識課程。

為什麼要用「改革者」(changemaker)這個名稱？李昂斯說，這個名稱沒有其他大學使用，而且適合柏克萊；哈佛是了不起的大學，但「哈佛改革者」並不適合哈佛；麻省理工是科技的改革者，但其他領域並不適合，但柏克萊被稱為改革者，在科技、人文、政治和生命科學等多方面都覺得合適。

柏克萊 美國 教育

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