金山人語／罷免投票 一場被綁架的選舉

罷免紐森 簽名正在核實，如有效簽名達到法定的149萬5709人，即上次州長選舉投票數的12%，加州 就要在年底舉辦罷免投票。

籌辦一次全州性選舉，勞民傷財，初估要花費納稅人6600萬元；除了花費，還有各級政府的時間與人力。在目前抗疫和重啟的關鍵時刻，真的要再折騰一次嗎？

過去一年來，美國遭遇新冠疫情 和政局動盪雙重打擊。上屆政府輕忽疫情，防範無力，至今已有3000多萬人染疫，55萬多人病歿。同時，黨伐政爭國家失序，乃至引釀首府暴亂、社會分裂。加州和美國一樣，已折騰得夠多了。

好不容易，疫情終見好轉，愈來愈多的人接種疫苗，愈來愈多的縣市解除禁令，學生返校，商業重開，人們小心翼翼地出來消費、旅遊，沒有人不期待著早一天恢復正常生活。

可偏偏就有人搞事。少數人為政治私利，將全州近四千萬人拖進一場徒勞而無益的選舉，是否有欠公平？

有人說， 2003年不是有過一次成功罷免嗎？但兩次罷免，全然不同。而且，那次罷免中得利的阿諾，也並未兌現承諾，反倒使加州債台高築幾達歷史紀錄。

當年罷免案的最後一棵稻草是大停電，此次則是居家避疫時發生在酒鄉的那場生日聚餐。前者，州長無能造成，影響到全州人，在選民看來無可原諒，不換人不足以改變現狀。後者，州長個人行為失檢，但未因此加害其他人，並非不可諒解。兩者性質與程度根本不同。而且，相比大多數的州，加州抗疫雖有缺失，但成績遠大於不足，紐森功不可沒。

當年對民主黨戴維斯州長的罷免，由共和黨發起，但支持者超越黨派，政府失能影響不分黨派，波及所有人。如沒有民主黨支持，在深藍加州，共和黨阿諾何以能輕鬆當選？

而此次罷免，由共和黨極右勢力發起，獲金里奇、哈克比右翼大老支持和金援。但最新民調顯示，響應者不多。罷免者的理由，除疫期中商業限制、戴口罩、居家令外，還有移民、遊民、稅收等問題。紐森本屬民主黨溫和派路線，選民當時投票，已可料到未來政策走向。

政治分析認為，罷免紐森，與其說是發洩對紐森的不滿，不如說是川粉失敗與絕望情緒的轉移於復仇。罷免發起者公然主張，「給每個非法移民加裝芯片，會與管理動物芯片一樣方便有效。」極端反移民的立場，與川普毫無二致。

疫情危機未除，純屬政爭的罷免案，徒然浪費了珍貴的時間與資源。加州可否修法，允許人們必要時收集反罷免簽名，讓一場被綁架的選舉消解於未然？