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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

金山人語╱64歲的疫苗恐慌症

黃美惠

最近的問候語不再是「 吃過飯了嗎？」 而是「 Covid疫苗打了沒？」

64歲的朋友有天驚覺自己居然是周圍少數(如果不是唯一) 還沒打疫苖的人，這下恐慌來了。

美國疫苗按年齡施打，65歲是門檻。但有些不到65的也打了，有醫護人員但已退休，有公務員但據說有時要對外，屬所謂必要行業。一位中文學校老師也打了，雖然都是上網課且一周也才上一次。最玄奇是一周幾小時去替朋友的團購將食物分袋稱重量，這就進入食品生產鏈，也是優先。上有政策，下有對策。

朋友沒有對策。而她偏偏是所有「小」朋友裡最老的，不了解楚河漢界如何畫出來。又聽說 CVS藥房分到一些疫苗，想超前部署去掛個號，將來她的年齡層到，她就是班長了。藥房掛了大看板，要客人別來問東問西，藥房沒有答案。還不如回家問電腦。

藥劑師倒問她「要不要打帶狀泡疹Shingles疫苗？」 打不到 Covid疫苗而深有挫折感的她，當天打了Shingles疫苗，想說輪到自己年齡層還半個多月呢？

殊不知風雲變化，閘門忽然大開，50歲到64歲超前到4月1日就開打。對朋友來說，這可不是愚人節的笑話，但她必須再等 ，因為疫苗和疫苗之間要相隔兩星期才行。

她的等待還沒完。到衛生局網站登記，大部份也都額滿。估計那些前幾個月替爸媽在網上搶位的大軍又已開到，如今是替自己和老公搶位，馬上也要替子女卡位了。

鄰里群體The Nextdoor在矽谷的鄉民相約要找加州眾議員羅達倫反映輿情，為何聖他克拉拉縣的疫苗供應如此不足。群裡常有故事流傳，原本搶不到，就到注射場去等，居然奇蹟出現，疫苗還有剩，要打要快！ 他像中六合彩。

對照康曲柯士達Contra Costa縣，本周二已經對16歲以上者開打，是全灣區跑最快的，全縣4成6，也就是66萬人至少注射一劑，而全加州釋出的疫苗總數則為1802 萬。朋友說，這1802 萬劑竟然沒有她一份。

年輕人結伴聚會，沒跟上的人有種FOMO的悵然，害怕沒有跟上隊伍(  fear of missing out ) ，主流媒體形容，現在有些人就是有疫苗的FOMO，生怕眾人皆免疫而他獨自徘徊在安全網外。

雖然大多數人都打過針表示你也相對安全，雖然聖他克拉拉縣公衛單位警告，巴西、英國、南非的病毒變種都已經在矽谷找到 ，變種很厲害，不知道目前的疫苗是否能有效抵擋，但疫苗畢竟是黑暗隧道盡頭的亮光。

歐洲日本都傳來疫情第四波升高的壞消息，美國人打完針過度放鬆是否帶來更大災難，專家非常擔心，政府一方面踩油門，一方面要踩煞車，但這位朋友心聲代表大家：要我戴口罩 、繼續保持距離都沒問題，但要先讓我體內有疫苗。

疫苗 加州 美國

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