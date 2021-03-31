金山人語／疫情後還會延續在家工作嗎？

疫情 迫使工作型態改變，最直接的就是在家工作，避開辦公室的群聚，在知識工作群中極為普遍。所謂知識工作，就是拿個電腦就能做事，不到辦公室對工作影響不大。這是剛開始的想法，也是個嘗試，一年下來習慣之後，在家工作的優點逐漸彰顯。公司可以節省大部分辦公場地的租賃費用，員工在家悠閒自在的工作，省下了往返辦公的時間與開銷。在這些表面優勢的背後，當然存在負面的效應。

現在疫情結束在望，對疫後大家要怎麼工作，各種的分析研究紛紛出現，論點或有不同，卻一致認為經疫情的波折，應不會恢復、至少不會完全恢復疫前的工作方式。疫最嚴重的時候，美國有超過半數的工作人力在家工作，而且效果出奇的好，而疫情引起的不便像同時工作與照顧孩子，也應在疫後減輕。所以居家工作多會維持，至少也會採取混合(Hybrid)型態，在家與辦公室兩地交錯工作。

史坦福大學Nicolas Bloom教授說，倡導了25年的在家工作，一年就辦到了，據他的調查，很多公司員工寧願減薪8%換取每周兩、三天在家工作。另一個調查說，如果疫後不能有混合工作型態，即會離職。在家享受生活上的彈性之餘，工作與生活的界線漸漸模糊，上班下班都在家裡，工作好像永無止境，超時的工作、不停的會議，隨傳隨到的緊繃感受，油然而生。

微軟在一月份做了在家工作的調查，54%感覺過勞，39%說筋疲力竭，說出了卻在家工作的癥結，那就是把辦公室的工作習性，搬到了分散在家的工作環境。軟體的啟動、工作環境連接、議題的解譯，很多在辦公室輕而易舉的事，在分散的環境卻需要時間，甚至開更多的會彌補，在線時間拉長，自然感到勞累。這也許僅是一部份在家工作的負面效果，但專家說如果不重新制定在家工作的規範，工作效率恐怕還不如疫前。

並非所有的人都適合在家工作，PEW研究機構指出，需要高等教育 的技術工作，也常是薪資高的工作，則是在家工作的受益的族群，另一面不太需要高教育程度，也往往是薪資較低的工作，通常需走進人群，最容易接觸疫情，卻不適合在家工作。Bloom教授稱這一現象為兩層(TwoTier)經濟，這一現象疫情過後仍然存在。

適合在家工作的人也有希望回到辦公室的，例如40歲以下的年輕人，照理說年輕人的數位能力更適應在家工作，但考量辦公室人際交往的價值，可以累積社群 資本，在家工作唯恐進取的企圖心因而埋沒。年紀較長的管理階層，本來不太願意在家工作，經微軟的調查，有六成說喜歡在家工作，同樣比例的Z世代（1997年後），就說在家工作是痛苦的掙扎。

在家工作、或說遠地工作，疫情之前已經存在，只不過疫情讓這一模式擴大。遠地聯繫的方式，在設計上不同於辦公室的即刻與同步，在辦公室可以走過去或打電話問同事，而遠地則是餘暇對話回應，像是短信、社群網路等非同步方式，以免遠地工作經常受到干擾。專家們認為非同步聯繫是今後在家工作的重要一環，除了緊急事件需要立即回應，務需給在家工作的人喘息空間。

辦公室的上班時間，或做為績效的考核，在家工作的績效則以生產力為標準，做了多少事、不是用了多少時間，另外在家工作僅與直接主管，以及少數直接相關的人聯繫，致對企業整體的價值與運作少有機會接觸，導致與管理階層向心力分離，甚至發生提告主管事件如媒體報導。專家們憂慮這一現象的嚴重性，因為至今還沒有較好的辦法凝聚廣大的居家員工，來恢復疫情以前的企業文化。

從各方面的分析與研究，在家工作、至少混合在家工作，會在疫情過後保存下來，原來的的辦公場地會大幅度減少，可能保留一部份供偶爾的大型集會。企業在享受遠地人力分散的優勢之餘，更要且解決一年多來所產生的問題，讓在家工作的員工不受繁文縟節的干擾之下，發揮更大績效。知識工作者用很多時間思考，幫助思考的AI與機器學習，應會快速發展，因應這一新的工作型態。

遠地工作，讓大家離辦公室越來越遠，從城市外移郊區，甚至分散更遠到全球。對員工來說，比城市窩居享有更多的自由生活空間，對雇主來說，比原有所在地可獲取更寬廣的人力資源。疫情磨練出不少新的概念，這算是其中之一吧。