金山人語／柏克萊陸生 發現新天地

最新一期的「加州大學雜誌」(California)報導了學生避疫期間的生活，其中有一名中國 大陸來的研究生，他說他體驗到中美生活的截然不同，讓人留下深刻印象。

這名趙姓學生，今年25歲，來自山西太原，高中在太原畢業，大學去上海，然後申請出國，2019年8月來美，現在是柏克萊 電腦科學研究所二年級學生。他父親做煤礦設備生意，沒有上過大學，不喜歡中國的教育，支持兒子留美，認為美國 教育更有助思考。

趙同學說，他一到美國，就被完全沒有資訊檢查的互聯網吸引，因為避疫，他晚上經常在宿舍上網，看文革、六四事件、香港和台灣發生的事；看多了，他開始懷疑高中讀過的歷史，「如果網上所說都是真的，我不得不懷疑黨和政府。」

他將自己的發現，向大陸的朋友說了，朋友反而嘲笑他，說他被美國洗腦。他有一名uncle，曾參加過1989年天安門集會，但在家裡從來不提此事；他上高中時，也曾問過老師，六四事件是否真的嗎？但老師回答說他錯了。

除了網上發現的新天地，他又發現美國生活與大陸截然不同。在柏克萊，選課是絕對自由的，可選自己喜歡的任何課程，包括專業以外的課程，這是在上海無法想像的；校園生活也絕對自由，學生如不讀指定材料，沒有人會管，甚至不交作業(paper)也沒有人管，當然不交作業的後果，必須自己負責。

他說，在中國，凡事首先想到的是國家，事事都從集體出發，但美國重視個人，沒有人會把國家掛在口邊；言論自由比一切都大，喜歡說什麼就說什麼，不像在大陸，處處都要留意別人的反應，上課時也不能亂說，老師會干涉。所以他的結論是，中美的最大分別就是「集體vs個人」。

2019年秋天，他到柏克萊不久，校園發生一件令他難忘的事。當時，香港發生反送中運動，香港學生在柏克萊自由廣場設立一處「連儂牆」；一名女生在牆上貼出香港示威和遊行的照片，還留言譴責警察使用暴力，暴打和逮捕示威者。照片和留言當晚就被大陸學生撕掉，第二天女生又重新再貼，但晚上又被撕掉；如是一連數天，貼了又撕，撕了又貼，最後雙方在連儂牆前發生罵戰，被主流媒體發現，成為了校園和國際新聞。

趙同學說，川普限制中國學生來美，實在太可惜，因為中國人在美國體驗到真實的自由生活，這是最彌足珍貴的；如果美國關上大門，限制中國學生來美，不利兩國民間的交流。