我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

金山人語／柏克萊陸生 發現新天地

邱鴻安 

最新一期的「加州大學雜誌」(California)報導了學生避疫期間的生活，其中有一名中國大陸來的研究生，他說他體驗到中美生活的截然不同，讓人留下深刻印象。

這名趙姓學生，今年25歲，來自山西太原，高中在太原畢業，大學去上海，然後申請出國，2019年8月來美，現在是柏克萊電腦科學研究所二年級學生。他父親做煤礦設備生意，沒有上過大學，不喜歡中國的教育，支持兒子留美，認為美國教育更有助思考。

趙同學說，他一到美國，就被完全沒有資訊檢查的互聯網吸引，因為避疫，他晚上經常在宿舍上網，看文革、六四事件、香港和台灣發生的事；看多了，他開始懷疑高中讀過的歷史，「如果網上所說都是真的，我不得不懷疑黨和政府。」

他將自己的發現，向大陸的朋友說了，朋友反而嘲笑他，說他被美國洗腦。他有一名uncle，曾參加過1989年天安門集會，但在家裡從來不提此事；他上高中時，也曾問過老師，六四事件是否真的嗎？但老師回答說他錯了。

除了網上發現的新天地，他又發現美國生活與大陸截然不同。在柏克萊，選課是絕對自由的，可選自己喜歡的任何課程，包括專業以外的課程，這是在上海無法想像的；校園生活也絕對自由，學生如不讀指定材料，沒有人會管，甚至不交作業(paper)也沒有人管，當然不交作業的後果，必須自己負責。

他說，在中國，凡事首先想到的是國家，事事都從集體出發，但美國重視個人，沒有人會把國家掛在口邊；言論自由比一切都大，喜歡說什麼就說什麼，不像在大陸，處處都要留意別人的反應，上課時也不能亂說，老師會干涉。所以他的結論是，中美的最大分別就是「集體vs個人」。

2019年秋天，他到柏克萊不久，校園發生一件令他難忘的事。當時，香港發生反送中運動，香港學生在柏克萊自由廣場設立一處「連儂牆」；一名女生在牆上貼出香港示威和遊行的照片，還留言譴責警察使用暴力，暴打和逮捕示威者。照片和留言當晚就被大陸學生撕掉，第二天女生又重新再貼，但晚上又被撕掉；如是一連數天，貼了又撕，撕了又貼，最後雙方在連儂牆前發生罵戰，被主流媒體發現，成為了校園和國際新聞。

趙同學說，川普限制中國學生來美，實在太可惜，因為中國人在美國體驗到真實的自由生活，這是最彌足珍貴的；如果美國關上大門，限制中國學生來美，不利兩國民間的交流。

美國 中國 柏克萊

上一則

柏克萊加大新亮點：虛擬遊教學樓

下一則

第一夫人明訪加州中谷 紐森夫婦將陪同

延伸閱讀

刀深插柏克萊加大學生背部 29歲兇嫌被逮

刀深插柏克萊加大學生背部 29歲兇嫌被逮
一家三口吃遍In-N-Out分店 計316家

一家三口吃遍In-N-Out分店 計316家
柏克萊研究：老人先打疫苗 可挽救最多生命

柏克萊研究：老人先打疫苗 可挽救最多生命
加州柏克萊教師工會領袖反開放 卻送女讀重啟私校

加州柏克萊教師工會領袖反開放 卻送女讀重啟私校
教師工會會長反對重啟校園 卻送女兒讀實體授課私校

教師工會會長反對重啟校園 卻送女兒讀實體授課私校
消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」

消除種族歧視 柏克萊2年內廢除「獨棟住宅分區法」

熱門新聞

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

2021-03-24 11:20
屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

2021-03-24 14:15
進入橙色級別後，灣區電影院可允許更多民眾進入。（Getty Images）

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

2021-03-23 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」