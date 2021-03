金山人語／除了抗議 我們還能做什麼？

針對亞裔 的仇恨犯罪仍在各地發生。仇恨的情緒跟病毒一樣,可以傳染散播,有人開頭,就有人仿傚。

面對來勢洶洶的仇恨口水和身體攻擊,亞裔社區能做什麼?

從屋崙到聖荷西,從金山到紐約,亞裔集中的地方紛紛組織了巡邏隊,保護耆老和小商家,近日也有其他族裔參加進來。義工上街巡邏,至少帶來了暫時的安全。

各大都會的亞裔團體都在組織集會遊行,不做「啞裔」,勇敢發聲維權,同時向民選官員及執法機構施壓,要求嚴訂法律,嚴懲犯罪。

如同面對疫情 一樣,除了勇敢直面挑戰,人們也應探究仇恨事件背後的前因後果。

當新冠病毒迅速傳播,奪走無數人生活,人們採各種方式抗疫,戴口罩、保持距離、研發疫苗和藥物等。但除此之外也當反思,病毒何以來襲?人與自然何以不再和諧共處?生態平衡何以被破壞?

同理,此波針對亞裔的仇恨犯罪,背後原因是什麼?亞裔勤勞又守法,何以招來其他族裔的歧視 、仇恨和攻擊?

2019年底爆發的新冠肺炎是近因。許多人不了解,來自自然界的病毒可能爆發於世界任何地區;同時,疫情之初中國處理失當,繼而又不承認疫情源自武漢,並轉嫁美國軍人,所有這些,將人們對疫情的恐懼轉化為對中國的憤怒,並禍延在美華人及其他亞裔。

川普的煽風點火也起了重要作用。年初國會暴亂,讓人見識到語言的煽動力多麼可怕。為拉攏選民、推卸防疫失敗的責任,川普及一些共和黨議員不停叫喊「中國病毒」,至今如此,而煽動起來的仇恨,最後要每個在美華人和亞裔承受。

除了這些直接原因,洛威爾高中改革引發的爭議,看似與仇恨無關,但仔細想想也事關族裔和睦。同樣還有華生控告哈佛、普林斯頓案,加大招生改革考慮族裔等,從一流高中到一流大學,亞裔數量遠超人口比例。亞裔認為這是我們應得的,改制是歧視;但在其他族裔眼中,這就是不公正不平等,且亞裔已獲得很多,何來歧視?

在反對任何針對自己的歧視與仇恨同時,我們也當反思自己對其他族裔的態度,以及為了消除積怨、推動社會公義,我們能做些什麼。

南灣街道上,日前有輛看似遊民車招搖過市,車子破舊,車裡塞滿雜物,這使得駕駛舉到車外的牌子格外醒目:you people smart, worst day of your life! mine people are stupid, sweet revenge!

看不見駕駛模樣,但可以猜想,除了不會是亞裔,可能是任何族裔,非裔、西裔或白人。