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1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

金山人語／除了抗議 我們還能做什麼？

劉玉昕

針對亞裔的仇恨犯罪仍在各地發生。仇恨的情緒跟病毒一樣，可以傳染散播，有人開頭，就有人仿傚。

面對來勢洶洶的仇恨口水和身體攻擊，亞裔社區能做什麼？

從屋崙到聖荷西，從金山到紐約，亞裔集中的地方紛紛組織了巡邏隊，保護耆老和小商家，近日也有其他族裔參加進來。義工上街巡邏，至少帶來了暫時的安全。

各大都會的亞裔團體都在組織集會遊行，不做「啞裔」，勇敢發聲維權，同時向民選官員及執法機構施壓，要求嚴訂法律，嚴懲犯罪。

如同面對疫情一樣，除了勇敢直面挑戰，人們也應探究仇恨事件背後的前因後果。 

當新冠病毒迅速傳播，奪走無數人生活，人們採各種方式抗疫，戴口罩、保持距離、研發疫苗和藥物等。但除此之外也當反思，病毒何以來襲？人與自然何以不再和諧共處？生態平衡何以被破壞？

同理，此波針對亞裔的仇恨犯罪，背後原因是什麼？亞裔勤勞又守法，何以招來其他族裔的歧視、仇恨和攻擊？

2019年底爆發的新冠肺炎是近因。許多人不了解，來自自然界的病毒可能爆發於世界任何地區；同時，疫情之初中國處理失當，繼而又不承認疫情源自武漢，並轉嫁美國軍人，所有這些，將人們對疫情的恐懼轉化為對中國的憤怒，並禍延在美華人及其他亞裔。

川普的煽風點火也起了重要作用。年初國會暴亂，讓人見識到語言的煽動力多麼可怕。為拉攏選民、推卸防疫失敗的責任，川普及一些共和黨議員不停叫喊「中國病毒」，至今如此，而煽動起來的仇恨，最後要每個在美華人和亞裔承受。

除了這些直接原因，洛威爾高中改革引發的爭議，看似與仇恨無關，但仔細想想也事關族裔和睦。同樣還有華生控告哈佛、普林斯頓案，加大招生改革考慮族裔等，從一流高中到一流大學，亞裔數量遠超人口比例。亞裔認為這是我們應得的，改制是歧視；但在其他族裔眼中，這就是不公正不平等，且亞裔已獲得很多，何來歧視？

在反對任何針對自己的歧視與仇恨同時，我們也當反思自己對其他族裔的態度，以及為了消除積怨、推動社會公義，我們能做些什麼。

南灣街道上，日前有輛看似遊民車招搖過市，車子破舊，車裡塞滿雜物，這使得駕駛舉到車外的牌子格外醒目：you people smart, worst day of your life! mine people are stupid, sweet revenge! 

看不見駕駛模樣，但可以猜想，除了不會是亞裔，可能是任何族裔，非裔、西裔或白人。

亞裔 疫情 歧視

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