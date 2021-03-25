金山人語／她送爸媽辣椒噴霧器

如果一個白人來掃射，殺掉八人裡有六位黑人女性，今天起碼有上萬非裔上街討公道，警察也不敢提油澆火說：是否仇恨犯罪 ，還要再深入調查才行。

但喬治亞州有個號稱性癮成癖的白人青年跑去按摩店亂射，八死者就有六名亞裔 女，亞裔很憤怒：但除少數大都會聚會怒吼，其它地方反應收歛，直白一點說，有點冷漠。

亞裔超市來矽谷開張，或日本名牌拉麵、乳酪蛋糕來展店，台灣的奶茶買一送一，排隊人龍都比聚集反對仇視亞裔犯罪的人還多。

陳果仁在底特律被誤認為日裔，遭兩白人用球棒打死，只判罰金3000元緩刑3年，這已是39年前的事，今天亞裔仍然受歧視被欺負，多數華裔 不知Vincent Chin，就像大多數亞裔不曾注意3月18日到22日，拜登總統曾下令白宮及官方機構降半旗為316喬治亞州濫殺案致哀一樣。

你其實今天就活在恐懼中。這是打開家門走出去，站在地鐵等車進站，在華埠買菜就會碰到的事。

朋友女兒在南加讀書，最近網購辣椒噴霧器寄回家，怕父母散步時受攻擊，她要父母親即使打了疫苗也盡量不要出門。仇亞的情緒比病毒還令人擔心 。

紐約布魯克林音樂教師Alice Tsui真情演講，說疫情嚴重加上川普煽動，學生當她面叫她China，背後說她一定帶著病毒來學校。令她痛心。父母1980年代來美國，千辛萬苦栽培她和弟弟，如今已是七、八十歲的老人，她不忍看到爸媽每天害怕。

單單宣傳中國春節並不夠，教材要涵蓋亞裔在美國的歷史和建設美國的貢獻，正面討論歧視到底是什麼，不要再規避，要教導下一代如何面對處理族裔歧視。

仇亞犯罪紐約可說首當其衝，2019年成案只3宗，到2020已有28宗，但紐約時報採訪司法警政的記者Nicole Hong說，亞裔的仇恨犯罪比較難舉證，曼哈坦華埠華裔男被葉門來的人從背後刺死，理由是「他看我的眼神讓我不爽」，華人社區都覺明明是仇恨犯罪，但最後仍不歸為仇恨犯罪，因為是從背後刺不是正面殺害。

仇恨猶太人有納粹黨徽佐證，吊頸繩一看就知是仇恨非裔，悲哀的是，亞裔成為仇恨犧牲者是啞子吃黃蓮，有時被歸為倒霉遇上，有時檢警只說是兇手發神經，他有別的病。

亞裔也彼此有矛盾，印裔和華裔不對眼，不少人覺得二戰時日裔被送拘留營「是他家的事」。就連華裔自己也有分歧，有人支持平權，有人覺得平權就是害了子女進大學機會的陷阱。亞裔可以因恐懼而團結，但也可因不信任而散去。

喊口號很容易，捐款幾百萬也不難，會有今天不能全怪在川普頭上，有很多根本問題沒有解決。關上電腦或手機，誠實問問你自己到底在不在乎，就知道答案在哪裡了。