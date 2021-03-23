我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

金山人語／疫後世界 矽谷2.0

邱鴻安

過去一年的世紀疫情，在全美造成社會巨變，人們被迫隔離避疫，生活和工作因此大變；幾乎所有學校和所有學生都停止上學，改在家中上網課，科技公司員工則在家工作，科技公司的辦公室全面丟空，臉書谷歌和蘋果的偌大園區全是空城。職場正面臨空前大變革，「數位化革命」在疫中大幅推進，但仍然只屬初級階段，未來還會有更大發展。

除了疫情的衝擊，矽谷還受到其他挑戰，例如互聯網公司無法有效過濾假新聞；在蒐集數據時侵犯用戶隱私；臉書等面臨反壟斷官司；科技公司出走，直接威脅矽谷作為全美科技中心的地位。問題不少，而且都是矽谷必須面對的難題，所以矽谷內部倡議反思，為正在十字路口的矽谷找出新方向，建立一個2.0的新矽谷。

一，關於職場變革，矽谷內部認為，疫前的數千人、甚至數萬人在一個園區上班的情況，將會成為過去，未來必須結合上班和遠距工作，將視工作性質而定，或每周上班一兩天，或每兩周上班一兩天。臉書和谷歌計畫興建的大型新園區，不得不改變設計，例如谷歌在聖荷西市中心興建、預計可容納2.5萬員工的新園區，將減建辦公室，改為多建員工公寓。

二，臉書面對的反壟斷訴訟麻煩最大，結果可能被一拆三，變成為臉書、WhatsApp和Instagram三家公司。不過矽谷內部憧憬，一拆三可能是好事，被拆小後的「臉書家族」可能更強大，因為三家公司用戶都在10億以上，將進一步雄霸社交網站世界。蘋果和谷歌的麻煩較小，雖然蘋果的APP銷售、以及谷歌的搜索引擎可能受到限制。

三，科技公司出走，雖引發媒體不絕如縷的「矽谷衰落」感嘆，但至今為止，矽谷取得的創投資金仍是全美最多，矽谷還是科技人才最集中之地，初創公司也最多；矽谷面對其他城市的競爭雖然增加，但矽谷仍是最重要的科技創新中心。西雅圖、波士頓、洛杉磯和紐約，仍不是矽谷的對手，新崛起的德州奧斯丁頂多只是矽谷的一個殖民區。

四，矽谷的競爭基本上不是來自美國國內，而是來自中國。美中競爭是21世紀最大議題，中國正大舉投資新一代的科技，例如人工智能等，希望新科技可助產業升級。矽谷內部認為，1960年代之後興起的矽谷和互聯網，是聯邦政府在美蘇冷戰時大舉投資的結果，現在美國再遇新冷戰，聯邦政府有必要再次大舉投資，協助矽谷和全美其他科技城市與中國競爭。

矽谷 臉書 谷歌

上一則

「救命有強盜」 11歲亞裔女童在家網課遇盜賊

下一則

蘇諾瑪縣酒莊「夢幻工作」 月薪萬元還能免費喝酒1年

延伸閱讀

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器
紐約科技業 今年IPO火熱

紐約科技業 今年IPO火熱
金山LGBTQ力挺亞裔 呼籲構建政治聯盟

金山LGBTQ力挺亞裔 呼籲構建政治聯盟
谷歌宣布今年在美投資1988億 創造1萬就業

谷歌宣布今年在美投資1988億 創造1萬就業
矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元
「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生