金山人語／疫後世界 矽谷2.0

過去一年的世紀疫情，在全美造成社會巨變，人們被迫隔離避疫，生活和工作因此大變；幾乎所有學校和所有學生都停止上學，改在家中上網課，科技公司員工則在家工作，科技公司的辦公室全面丟空，臉書 、谷歌 和蘋果的偌大園區全是空城。職場正面臨空前大變革，「數位化革命」在疫中大幅推進，但仍然只屬初級階段，未來還會有更大發展。

除了疫情的衝擊，矽谷 還受到其他挑戰，例如互聯網公司無法有效過濾假新聞；在蒐集數據時侵犯用戶隱私；臉書等面臨反壟斷官司；科技公司出走，直接威脅矽谷作為全美科技中心的地位。問題不少，而且都是矽谷必須面對的難題，所以矽谷內部倡議反思，為正在十字路口的矽谷找出新方向，建立一個2.0的新矽谷。

一，關於職場變革，矽谷內部認為，疫前的數千人、甚至數萬人在一個園區上班的情況，將會成為過去，未來必須結合上班和遠距工作，將視工作性質而定，或每周上班一兩天，或每兩周上班一兩天。臉書和谷歌計畫興建的大型新園區，不得不改變設計，例如谷歌在聖荷西市中心興建、預計可容納2.5萬員工的新園區，將減建辦公室，改為多建員工公寓。

二，臉書面對的反壟斷訴訟麻煩最大，結果可能被一拆三，變成為臉書、WhatsApp和Instagram三家公司。不過矽谷內部憧憬，一拆三可能是好事，被拆小後的「臉書家族」可能更強大，因為三家公司用戶都在10億以上，將進一步雄霸社交網站世界。蘋果和谷歌的麻煩較小，雖然蘋果的APP銷售、以及谷歌的搜索引擎可能受到限制。

三，科技公司出走，雖引發媒體不絕如縷的「矽谷衰落」感嘆，但至今為止，矽谷取得的創投資金仍是全美最多，矽谷還是科技人才最集中之地，初創公司也最多；矽谷面對其他城市的競爭雖然增加，但矽谷仍是最重要的科技創新中心。西雅圖、波士頓、洛杉磯和紐約，仍不是矽谷的對手，新崛起的德州奧斯丁頂多只是矽谷的一個殖民區。

四，矽谷的競爭基本上不是來自美國國內，而是來自中國。美中競爭是21世紀最大議題，中國正大舉投資新一代的科技，例如人工智能等，希望新科技可助產業升級。矽谷內部認為，1960年代之後興起的矽谷和互聯網，是聯邦政府在美蘇冷戰時大舉投資的結果，現在美國再遇新冷戰，聯邦政府有必要再次大舉投資，協助矽谷和全美其他科技城市與中國競爭。