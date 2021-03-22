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金山人語／親愛的月球

周喆

如果科幻之父凡爾納復活，一定會被最近這樣一條新聞吸引：2023年「親愛的月球」(Dearmoon)免費月球旅行計畫正在招募成員，將從全世界海選出八個人，與日本企業家前澤友作一起乘坐SpaceX公司的Starship太空船，前往月球繞月飛行六天。全部費用已經由前澤友作一人埋單了。你只需要夢想和勇氣，便有機會成為其中一員。

凡爾納有理由覺得「親愛的月球」創意來自他於1865年創作的科幻小說「從地球到月球」。雖然1968年阿波羅8號已經完成史上首次載人環繞月球飛行，但相比之下，「親愛的月球」更接近凡爾納筆下的草根冒險精神。

「從地球到月球」描寫美國內戰結束後，「大砲俱樂部」一群狂熱軍事發明家無所事事，忽發奇想，要用一尊超級大砲把人送上月球。

也許是巧合，小說裡的主人公可以在當代找到「原型」。SpaceX公司創辦人馬斯克，可視為「大砲俱樂部」主席巴比康和他的朋友尼克爾船長的合體。書中說巴比康「具有經得起任何考驗的性格和毫不動搖的意志。即使在最大膽的冒險中，也保持實事求是的精神」。這樣的描寫也可以用在馬斯克身上。

熱情洋溢、幹勁十足的大砲俱樂部秘書長梅斯頓，和性格浪漫富有藝術家氣質的法國人阿瑟，則可以在前澤友作身上找到影子。

大家對馬斯克很熟悉。但對前澤友作可能比較陌生。網上有關他的資料較少，而且大多都和這次繞月飛行計畫有關。大致上只知道他是非常有錢的日本人，從事時尚藝術品牌及投資等行業。

如果前澤友作是科幻迷，毫不意外。他自己先成為第一個訂票乘私人太空船前往月球的乘客。現在又包下太空船所有座位，只為尋求與他有同樣夢想的志同道合者一同出發。

他最初想找八位藝術家和他一起去月球。後來則改為開放給所有人申請。他說；「如果你覺得自己是藝術家，那麼你就是」。兩個主要申請條件是「一，必須能突破自我極限。二，必須願意並有能力支持隊友」。

凡爾納以想像力著稱，但沒有預見到火箭科技，只能幻想用大砲把太空船送上月球。直到他去世前兩年，俄國科學家齊奧爾可夫斯基於1903年首次提出以火箭為動力星際航行的設想。齊氏也是移民外星的熱心支持者。他的名言是「地球是人類的搖籃。但是人類不能永遠待在搖籃裡」。

馬斯克、前澤友作、凡爾納、齊奧爾可夫斯基所處的時代背景差異很大。但是他們都有超越時代的夢想。

太空 馬斯克 小說

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