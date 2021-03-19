金山人語／是誰讓我們活在恐怖中？

2021年3月16日，對亞裔 社區來說，是恐怖的一天。

過去數年，在川普縱容煽動下，族群撕裂和對立與日俱深；過去一年，將新冠汙名強加於華人引發的仇恨攻擊，令亞裔噤若寒蟬；過去數月，全美各地對亞裔的攻擊幾乎無日無之；而16日發生在亞特蘭大的凶殺案，八女子遭槍殺，六人是亞裔。

她們是妻子、媽媽、女兒，她們可能是我們的鄰居、熟人、朋友，甚至可能就是我們的親人、我們自己。

今天，有誰不擔心，這類惡行會發生在我們自己或家人身上？走到街上隨時可能遇襲，被從背後推倒，被迎頭重拳毆打？

而這一切，僅僅因為我們是亞裔。

是誰，讓美國的亞裔生活在恐怖中？

舊金山、屋崙華埠的民眾商家，常遭小偷小摸騷擾劫掠，不管街頭攻擊還是入室搶劫，被搶錢財的同時還可能被打。這是一些混混、惡棍或精神病人所為，針對華裔長者的犯罪，部分原因是執法不力，治安不靖。

但這不是全部，新一波蔓延全美的針對亞裔的犯罪，屬仇恨犯罪，不為錢財，只因種族和膚色。其源頭之一，就是川普去年競選中為拉攏選民、推卸疫情失控的責任，而不斷叫喊的「中國 病毒」汙名指控。

去年3月疫情以來，有紀錄的對亞裔攻擊案近4000宗，就連在NBA小有名氣的林書豪也在劫難逃，遭其他球員惡語相向。而就在亞城凶案的同一天，川普仍在電視上叫嚷「中國病毒」。

語言的力量之一，就在於可勾起人內心最深處的情感；根植於美國制度文化中的系統性種族主義 ，就是在邪惡的言語煽動下沉渣泛起。

亞城凶案，即是仇恨亞裔的種族主義最新一例。

亞城兇手落網後表示，殺人是為「戒絕性癮」，就算這是事實，但將按摩院亞裔女定格為性誘惑並因此大開殺戒，不是仇恨犯罪是什麼？

當地白人警長在兇手落網後說，此案無關政治、種族，只是一個有性癮的青年碰到「倒楣的一天」，聽口氣，倒像是對自己小孩不小心做錯事一樣，充滿同情和惋惜，但卻根本無視真正倒楣的受害人的情感，包括六亞裔女及其家庭，以及整個亞裔社區。

這段無關種族主義的表白，恰恰暴露了警長的某種真實心態。網上傳出，就是這位警長，曾在臉書上推銷他的「新冠T恤」，上面寫著：「COVID-19，中國進口病毒」。這一切，看來並非偶然。

屋崙志工巡邏隊，可暫時維護華埠的安全。金山華裔婆婆遇襲後奮起反擊，也贏來一片掌聲。但是，要消除種族歧視爭得真正平等，亞裔社區唯有更廣泛參與政治，大聲維權，不做啞裔。