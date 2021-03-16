美股三月瘋 蘋果繼續受壓

拜登簽署1.9兆元的紓困案，又承諾在5月1日前為所有美國 人提供疫苗。紓困案給美國人發放1400元現金支票，預計會造成「消費熱」，美國人恢復旅遊，湧向餐廳和酒吧，一掃被困家中的悶氣。疫苗加快發放，對經濟的影響更大，全美商業很快就可全面重開。

紓困案和疫苗使美國經濟形勢大變，從壓抑變為樂觀。高盛預期，全美失業率今年底可跌至4.1%；費城聯準會銀行12日公布的39名專家調查顯示，今年首季GDP成長3.2%，第二季5.0%，第三季5.4%，第四季4.0%，全年成長5%。

但經濟形勢大變，對投資者(特別是持有401K的6000萬美國人)，因為投資了科技股，但經濟形勢大變，對科技股嚴重落後，可能因此遭受到損失。十年來，蘋果 和亞馬遜等成長可觀，成為美國人的所愛，他們現在正面臨困難的抉擇。

今年以來，道指已21次創新高，最近持續上漲了七個交易日，15日又以3萬2973點再創新高。但科技股為主的納指，已連續四周落後給道指，蘋果1月26日漲至145元最高點，15日收123.99元，跌幅達14.4%；特斯拉1月26日漲至900元，15日收707元，跌幅21.4%。

為什麼科技股會落後大市？因為股市出現輪轉(rotation)。去年，科技股在疫情中股價大漲，但疫情現在開始受控，股市輪轉，能源、銀行和航空公司等成為受益者，股市的資金也從科技股轉到能源、財務和航空等行業。

經濟升溫，利率也隨之上升。10期國債殖利率15日升至1.6%，12日更升至一年來最高的1.642%。利率上升，使科技股受壓，這是道指近期大漲而蘋果卻陷入低潮的基本原因。

經濟過熱又可能導致聯準會調整政策，蘋果和其他科技股受到更大壓力。聯準會沒有計畫在2023年底前升息 ，但本周二和周三進行議息會議，預計會後將宣布政策；市場預期，最快2022年第一次升息，2023年再升息兩次。

但重點是，聯準會如要在2022年升息，現在就必須釋放升息的訊息；17日一旦放出升息訊息，將成為開始美國的升息周期，這是一個重大轉變。因此升息訊息一出，股市勢必陷入「三月瘋」的狀態。

新經濟形勢下，蘋果的情況有點微妙。因為股市輪轉，蘋果股價陷低潮，在120元的水平掙扎；估計輪轉壓力仍會持續，所以壓力揮之不去。另一方面，iPhone 12銷售佳，有助蘋果股價在4月底財報時上漲；還有就是，多名分析師預期，蘋果若真的推出「蘋果汽車」，蘋果的公司市值有力再增1兆，成為全球首家市值破3兆的公司。