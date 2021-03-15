我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

火星探測、晶片與開源軟體

周喆

毅力號」(Perseverance)探測器在火星表面著陸，經歷著名「恐怖七分鐘」。探測器到達火星大氣層時，速度高達將近20倍音速。僅僅七分鐘之後，火星車就停在火星表面，速度減至零。從火星到地球無線電信號要走11分鐘。當地面上的科學家收到探測器進入火星大氣層信號時，毅力號早已經降落火星了。降落過程無法實時控制，完全依靠電腦自主操作。

毅力號電腦的中央處理器(CPU)是當今最先進電腦科技嗎？也對也不對，看你怎麼理解「最先進」。

毅力號電腦用的是PowerPC 750，一種單核CPU，速度只有233MHz。它和1998年蘋果公司推出的iMac電腦所用的CPU同一系列。

PowerPC是上個世紀後期，IBM、蘋果和摩托羅拉聯合研發，為了抗衡當時英特爾的奔騰(Pentium)處理器，在商業上不算成功。用現在的眼光看，性能更已落後。現在家用電腦的英特爾Core-i9第十代CPU最多可有10核，最高速度5.3GHz。

NASA把「骨董」晶片裝備在火星探測器上，不是為了省錢。毅力號使用的是航太專用版的PowerPC 750晶片，價格高達20萬元。目前最先進的英特爾CPU才500多元。

對於火星探測器，商用CPU的許多性能多餘。航天器電腦最重要的指標不是運算速度，不需要超強多線程能力，不需要精美的用戶界面和高清3D特效。它需要的是可靠穩定，能在高負載、極低溫、高強度宇宙射線等極端惡劣環境下正常工作。火星大氣非常稀薄，無法過濾可對電子器材造成致命傷害的宇宙射線。只有專門防護的太空版PowerPC才能在火星上生存。

毅力號另一亮點是攜有一架超小型直升機「機智號」(Ingenuity)。更大的亮點，這架人類首次在外星升空的大氣層飛行器使用的飛控系統，是鼎鼎大名的開源免費操作系統Linux。

Linux最大特點是開源，任何人都可以免費使用。機智號火星無人機的飛控系統也是完全開源的。用NASA噴氣推進實驗室資深工程師坎罕(Tim Canham)的話說，Linux在火星上飛行，「是開源軟體的勝利」。

任何人都可以下載機智號無人機飛控軟體源碼，改寫成你自己的無人機飛控系統，用來在金星、土星或任何地方飛行。當然你的產品也必須開源，讓其他人也能使用。

把開源軟體用在航太，NASA不是第一家。SpaceX的載人龍飛船中央操控界面，就是以開源瀏覽器Chromium為平台，用最常見的網頁編程語言JavaScript寫成。

火星 毅力號 NASA

上一則

金山經文處 邀大家疫後一起「飛向台灣」

下一則

湯普森：康復永不言棄 勇士將重回爭冠行列

延伸閱讀

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠
NASA華裔主管嚴正 線上大聊火星任務

NASA華裔主管嚴正 線上大聊火星任務
靠雙R操作毅力號 NASA華裔主管嚴正分享火星任務

靠雙R操作毅力號 NASA華裔主管嚴正分享火星任務
天問一號發布火星高清圖 山脊、沙丘清晰可見

天問一號發布火星高清圖 山脊、沙丘清晰可見
金山人語／2021 登陸火星

金山人語／2021 登陸火星
馬斯克說未來勢必要有「火星幣」 同名加密幣意外飆漲

馬斯克說未來勢必要有「火星幣」 同名加密幣意外飆漲

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度