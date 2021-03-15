火星探測、晶片與開源軟體

「毅力號 」(Perseverance)探測器在火星 表面著陸，經歷著名「恐怖七分鐘」。探測器到達火星大氣層時，速度高達將近20倍音速。僅僅七分鐘之後，火星車就停在火星表面，速度減至零。從火星到地球無線電信號要走11分鐘。當地面上的科學家收到探測器進入火星大氣層信號時，毅力號早已經降落火星了。降落過程無法實時控制，完全依靠電腦自主操作。

毅力號電腦的中央處理器(CPU)是當今最先進電腦科技嗎？也對也不對，看你怎麼理解「最先進」。

毅力號電腦用的是PowerPC 750，一種單核CPU，速度只有233MHz。它和1998年蘋果公司推出的iMac電腦所用的CPU同一系列。

PowerPC是上個世紀後期，IBM、蘋果和摩托羅拉聯合研發，為了抗衡當時英特爾的奔騰(Pentium)處理器，在商業上不算成功。用現在的眼光看，性能更已落後。現在家用電腦的英特爾Core-i9第十代CPU最多可有10核，最高速度5.3GHz。

NASA 把「骨董」晶片裝備在火星探測器上，不是為了省錢。毅力號使用的是航太專用版的PowerPC 750晶片，價格高達20萬元。目前最先進的英特爾CPU才500多元。

對於火星探測器，商用CPU的許多性能多餘。航天器電腦最重要的指標不是運算速度，不需要超強多線程能力，不需要精美的用戶界面和高清3D特效。它需要的是可靠穩定，能在高負載、極低溫、高強度宇宙射線等極端惡劣環境下正常工作。火星大氣非常稀薄，無法過濾可對電子器材造成致命傷害的宇宙射線。只有專門防護的太空版PowerPC才能在火星上生存。

毅力號另一亮點是攜有一架超小型直升機「機智號」(Ingenuity)。更大的亮點，這架人類首次在外星升空的大氣層飛行器使用的飛控系統，是鼎鼎大名的開源免費操作系統Linux。

Linux最大特點是開源，任何人都可以免費使用。機智號火星無人機的飛控系統也是完全開源的。用NASA噴氣推進實驗室資深工程師坎罕(Tim Canham)的話說，Linux在火星上飛行，「是開源軟體的勝利」。

任何人都可以下載機智號無人機飛控軟體源碼，改寫成你自己的無人機飛控系統，用來在金星、土星或任何地方飛行。當然你的產品也必須開源，讓其他人也能使用。

把開源軟體用在航太，NASA不是第一家。SpaceX的載人龍飛船中央操控界面，就是以開源瀏覽器Chromium為平台，用最常見的網頁編程語言JavaScript寫成。

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