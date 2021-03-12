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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

金山人語／緬懷「伍式口罩」發明人

劉玉昕

紀念新冠疫情大流行一周年，沒有比緬懷發明防疫口罩的世界流行病學先驅伍連德更合適的了。

眼下，疫情仍未結束，且隨時可能再爆高峰，美國16個州卻已解除了口罩令。過去一年，華人社區因疫情飽受歧視攻擊，伍連德是華人，雖曾以一人之力結束一場瘟疫，為世界醫學及人類健康做出貢獻，但也曾因是華人而遭受屈辱。

伍連德是馬來西亞華僑，第一位獲得劍橋大學醫學博士的華人，後應袁世凱之邀返國到天津軍醫院任職。1910年東北爆發鼠疫，清政府委任伍連德為總醫官，赴哈爾濱指揮抗疫。

當時疫情死亡率幾乎百分之百，日俄與西方專家都認為，病毒通過跳蚤等動物，藉直接接觸傳給人，而非通過呼吸人傳人。為查明真相，伍連德偷偷進行屍體解剖，最後得出結論認為，致死的病毒是可以通過呼吸飛沫在空氣中傳播的。

據此，他要求清政府停止鐵路等交通運輸和人員往來，封閉哈爾濱城，將健康人和患者分隔，將整個城市劃分若干區域，以不同顏色標示，不同區的人不能相互走動，建立檢疫區定時量體溫等等。去年以來，美國各地發布居家避疫令，要求隔離、保持社交距離等，幾乎就是當年伍氏措施的翻版。

然而伍連德最獨特的貢獻，在於他發明了「伍氏口罩」。當時的醫護人員，只在手術時用布遮住口鼻，以防細菌進入病人傷口。伍連德則設計一種真正意義上的口罩，使用多層紗布和棉花，再用細帶束於腦後，使其緊貼臉面，阻隔飛沫吸入，既保護他人也保護自己。醫界認為，伍式口罩是N95口罩的始祖。

在伍連德領導下，只花四個月瘟疫便得到控制。1918年西班牙大流感，伍氏口罩再次派上用場。之後，伍連德組織成立中華醫學會，創辦醫院醫學院，包括現在的哈爾濱醫科大學和北京大學醫科大學等，成為中國公衛事業的奠基人。1935年伍連德獲諾貝爾醫學獎提名。

若伍先生在天有靈，定會為今天美國疫情失控不解：百年前已證明有效的防疫利器，何以被如此輕忽，但對今日亞裔所遭遇的歧視，他不會感到驚訝。當年他提出口罩設想時，不僅遭西方醫界懷疑，甚至被一位法國醫生以種族主義言語當面羞辱：「我們對一個『中國佬』還能有什麼期待？」不幸的是，這位醫生試圖以行動證實口罩荒謬、不戴防護接觸病人時被感染，兩天後不治。

口罩可擋飛沫，卻擋不住骯髒的口水和污穢的言語。新冠毒，私欲、偏見、愚昧和仇恨比病毒更毒、更有害。

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