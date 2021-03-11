金山人語／移民故事就是家的故事

說到底，藝術家都在說故事。電影 是力量最強大的說故事方式，最近是回味去年好電影的機會，各種獎項登場，如果只能選看一、兩部，名稱類似的「無依之地」、「夢想之地」，這兩「地」都值得觀賞。

華裔趙婷的「無依之地(Nomadland)」得了金球獎最佳影片和最佳導演，眾皆歎服。但看電影就像吃水餃，都好吃，有的則更合你的胃。這是看完韓裔導演Lee Isaac Chung奪最佳外語電影「夢想之地(Minari)」後的感觸。

「夢想之地」相當是Chung的自傳電影，他把童年移民 來美的記憶碎片一一寫下，一口氣寫了80則，之後開枝散葉，再篩撿排列成韻味故事。接受公共廣播網訪問，說起外婆因韓戰20歲就守寡，帶著他媽媽到仁川討生活，腳踏泥灘撿貝殼把女兒帶大，他哽咽無法言語。

父親到阿肯色州買了大片土地要開農場，媽媽打工是在吵死人的初生雞仔工廠裡挑檢小雞，母雞留下，公的幾乎不留活口。於是外婆變賣所有，來美國 和女兒、女婿同住，照顧外孫、外孫女。

Minari就是外婆帶來的，Chung記得外婆帶他到水邊種這種賤命的植物，是隨便種隨便長的水芹菜，外婆說這是最好的東西了。就算全美國都不知道Minari是什麼，他決定電影就是要叫Minari。這是他記憶的根。外婆從韓國老家帶著辣椒粉和小魚乾來美國，媽媽看到小魚乾都哭了。Chung說他原本以為觀眾會覺得為一包小魚乾飆淚很可笑，沒想到很多觀眾也都哭了，可見人心是一樣的，鄉愁食物不可小看。

這其實是美國片，講韓國人移民美國，但片中有大量韓語，又有韓國老牌影后尹汝貞出演外婆，所以得到外語片獎項。拍攝期間各族裔組成的工作人員常都有掉淚的經驗，導演自己說，他不是要拍一部講「認同」的電影，他要講親情，移民故事就是家的故事，愛是一種渴望為人犧牲和付出的情愫。

他說父親原本是漢城上班族，常常到二輪戲院看便宜電影，因為畫質很差，還很奇怪是不是美國常下雨。可是看多了「巨人」、「賓漢」這些精典，老爸說，如果美國是能夠拍出這種電影的國家，那我想移民去那裡。

要拍自家歷史，他一直不敢跟家人說，等電影拍好了，父母和妹妹從科羅拉多州到加州來看才知道。一家人邊看邊哭。媽媽說，外婆死後從未入夢來，她很嫉妒為什麼兒子常能夢見外婆。說也奇怪，看過Minari，媽媽說，她終於能夢見外婆了。

就在此時，我發覺自己也已淚流滿面。