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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

金山人語／打疫苗與愛國

邱鴻安 

香港8日傳出，再有第三人因接種了大陸的科興疫苗而死亡，死者是一名71歲男子，本月3日接種科興疫苗，7日晚送醫搶救無效。香港於2月26日開始為民眾接種疫苗，至8日已有三人在接種科興疫苗後死亡，另有兩人出現嚴重過敏反應，目前還在接受加護治療，其中一人情況危殆。 

由於七天內有三人死亡，因此引起了「退針潮」，不少人取消預約接種，新的預約人數也大幅減少。「立場新聞」8日在接種中心的報導說，仍有一些前往接種科興疫苗，還說「相信祖國疫苗，相信祖國的技術。」向來受港人愛戴的林青霞，5日發微博說，她3日打了科興第一針，「感覺良好，心情愉快」，但連日來出現死亡病例，林美人在政治上已大大失分。 

北京正全力加強對港控制，兩地之間的關係微妙，任何事情都與政治扯上關係。不過這次港府推動科興疫苗接種，實在有不少莫名其妙的事。例如新加坡不久前出現接種疫苗死亡病例，立即叫停接種；奧地利日前一名女護士死亡，也立即叫停接種，待調查清楚後再恢復。但香港七天死了三人，港府不但沒有叫停，也不敢叫停，因為疫苗是北京免費提供的，說明是幫助香港抗疫，香港為了愛國，不能拒絕。 

更令港人反感的是，大陸至今為止，仍沒有公布科興的臨床數據；科興之前曾在巴西和土耳其大規模接種，但至今沒有公布臨床數據；香港是首個接種科興的已發展地區，在沒有正式數據公布前就大規模接種，香港成為名副其實的「白老鼠」。 

包括美國在內的不少國家，都出現接種疫苗後的死亡病例，但美國CDC公布詳盡的臨床數據，包括輝瑞和莫德納兩種疫苗的接種後過敏病例，因此雖然民調發現，仍有25%的65歲以上長者遲疑不敢接種，卻不致引起恐慌。 

更值得注意的是，香港媒體揭露，大陸的醫院明令公布，患有17項疾病和病情的人不予以接種，包括了糖尿病和血壓高(血壓在140/90以下才准接種)。但香港為民眾接種，卻沒有作出相同的指引，也沒有發出警告。在截至8日的三死兩重症之中，其三人都患有與心血管有關的疾病，其中兩名死者在注射疫苗後引起心臟病的併發症死亡。其中一名死者則患有糖尿病。 

港府8日宣布再擴大給130萬人接種，使可預約接種的人達370萬；接種者可在兩種疫苗中作選擇，一是輝瑞疫苗，二是科興。截至8日，全港已有9萬人接種了疫苗。

疫苗 香港 美國

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