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金山人語／新能源靠譜嗎?

周喆

2月一場特大暴風雪侵襲，德州大停電，數百萬居民在酷寒中無電可用，被迫在黑暗中度過酷寒長夜。為甚麼這種第三世界式的場景發生在美國最發達地區? 德州大停電，究竟幾分天災幾分人禍，各方吵得不可開交。

保守派陣營認為，新能源是德州大停電的罪魁禍首。他們說，德州很多停電地區仰賴風力發電。但是寒流來襲之下，所有風車都被凍住無法轉動，自然也無法發電。一時間，風車被冰雪覆蓋的照片在社群媒體廣為流傳，儼然成為新能源「不靠譜」的象徵。

自由派陣營反駁，德州大停電與新能源無關，而是無視人類活動造成氣候變化惹的禍。他們說，由於那些地區過去氣候相對溫和，當局完全沒有考慮到如何應對這樣的極地式嚴寒氣候對基礎設施的影響，電網多年沒有升級，設施陳舊，不堪重負。他們還警告，如果同樣的雪災發生在加州，後果將更嚴重。

無論對錯，這場爭論揭示出新能源脆弱的一面。新能源完全取代石油和煤炭等化石能源，為時尚早。很長時間內，新舊能源將共存。

當今新能源主要有太陽能、風力、潮汐、地熱、新形生物質等形式，共同特點是都不同程度地受到自然條件限制。但是與化石能源相比，新能源不僅清潔，最大優勢是可再生，取之不盡用之不竭。而化石能源總有用完的一天。

最近看到文章討論為甚麼工業大革命首先發生在英國？作者提出這樣的觀點：英國是最早大規模使用煤炭的國家。以前主要燃料是木材，英國的森林幾乎被砍光，不得不尋求當時的「新能源」煤炭。因為開採煤礦要抽地下水以免礦坑被水淹，於是發明了蒸汽機。用辯證唯物主義術語來說，「解放了生產力」。工業革命也在隨之英國應運而生。

暫不說這篇文章論點的因果關係是否正確，至少可以看出，新能源取代舊能源不是自動自發，而是因為有需求。清潔新能源取代化石燃料，就像化石燃料取代木材一樣，必然會發生，不以任何人的意志為轉移。

但是另一方面，無論是哪一種新能源，所產生的電力最終都是要通過電網輸送到用戶家裡。電網不給力，再先進的新能源也沒用。

美國的電網陳舊不堪，早為人所詬病。電力公司都是私有盈利性質，自然都以股東利益，而不是用戶利益為優先考量。這個問題在近年加州野火時已經暴露無遺。德州大停電更是將問題提升到全國層面。

因此與其問「新能源靠譜嗎？」更正確的提問或許應該是「電網靠譜嗎？」

德州 英國 加州

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