國內親戚的小孩曾在南加留學，去夏拿到學位回國，因一時找不到工作，暫時做些翻譯的事情。有英譯中，主要是外媒關於中國的評論或期刊論文，也有中譯英，將官方大外宣資料譯成英文。

她做得很吃力，心情很鬱悶。英譯中沒問題，但中譯英很難。一串串排比句重覆雷同，找不到恰當英文詞表達其細微差別。而且長長一大段堆滿「雷人」的形容詞，豪言壯語，言之無物。

雖在國內讀完高中才出來，但五年美式教育，還是讓她改變許多。最後她只好放棄，怪自己英文不夠好，也擔心久而久之「會降低智商」，而最令她難以釋懷的，是文宣中以及身邊人們爆棚的自信心。

朋友日前轉來一文，有助理解親戚的鬱悶心情。朋友說，不為奇文共賞析，這是當下普遍的文風和心態。

文章題目是「講好中國法治故事，傳播中國法治強音」，最高法院大法官跟大學生談大外宣經驗。

文章開篇，大法官引述：世界百年未有之大變局正進入加速演變期，其特點是「東升西降」，其推動力是中國的持續快速發展，而新冠疫情 更使大變局提速。接著，文章概括了這一大變局的三大特徵。

其一，「中國風景好，世界亂象多。」中國領先世界，以最短時間控制住疫情，且是唯一在疫中實現正增長。反觀他國，疫情失控經濟乏力，種族矛盾加深甚至兵戎相見。中國之治，對應西方之亂。

其二，「中國在路上，世界在路口。」這邊，中國沿特色方向，在偉大民族復興道路上高歌猛進；那邊，美歐混亂失序四面楚歌，在十字路口徘徊掙扎，不知向何處去。

其三，「中國新時代，世界新願景。」這是關鍵，領先世界了，還要領導世界，為全世界未來擘畫藍圖，樹立榜樣，中國已經成全球新思想發源地、新願景發明者。

文章說，構建人類命運共同體，就是「站在人類歷史發展進程的高度」，睥睨世界，不光思考中國的事，更要思考「建設一個怎樣的世界」，展現「全球視野、世界胸懷和大國擔當」。

這讓人想到文革歌曲，「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民。…」美朝野上下正檢討民主的脆弱並相互指責，中國已達共識：世界百年大變局中「時與勢在我一方」，機不可失。

如此講中國故事，怎能不嚇到美國 人？丕優最新民調，九成人對中國抱持戒心，或視為競爭者或視為敵人，六成要求限制中國留學生 。

忽然意識到親戚鬱悶的真正原因了，她一直夢想著重返美國，如今難上加難了。