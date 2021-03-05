我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

怎樣講好中國的故事

劉玉昕

國內親戚的小孩曾在南加留學，去夏拿到學位回國，因一時找不到工作，暫時做些翻譯的事情。有英譯中，主要是外媒關於中國的評論或期刊論文，也有中譯英，將官方大外宣資料譯成英文。

她做得很吃力，心情很鬱悶。英譯中沒問題，但中譯英很難。一串串排比句重覆雷同，找不到恰當英文詞表達其細微差別。而且長長一大段堆滿「雷人」的形容詞，豪言壯語，言之無物。 

雖在國內讀完高中才出來，但五年美式教育，還是讓她改變許多。最後她只好放棄，怪自己英文不夠好，也擔心久而久之「會降低智商」，而最令她難以釋懷的，是文宣中以及身邊人們爆棚的自信心。

朋友日前轉來一文，有助理解親戚的鬱悶心情。朋友說，不為奇文共賞析，這是當下普遍的文風和心態。

文章題目是「講好中國法治故事，傳播中國法治強音」，最高法院大法官跟大學生談大外宣經驗。

文章開篇，大法官引述：世界百年未有之大變局正進入加速演變期，其特點是「東升西降」，其推動力是中國的持續快速發展，而新冠疫情更使大變局提速。接著，文章概括了這一大變局的三大特徵。

其一，「中國風景好，世界亂象多。」中國領先世界，以最短時間控制住疫情，且是唯一在疫中實現正增長。反觀他國，疫情失控經濟乏力，種族矛盾加深甚至兵戎相見。中國之治，對應西方之亂。

其二，「中國在路上，世界在路口。」這邊，中國沿特色方向，在偉大民族復興道路上高歌猛進；那邊，美歐混亂失序四面楚歌，在十字路口徘徊掙扎，不知向何處去。

其三，「中國新時代，世界新願景。」這是關鍵，領先世界了，還要領導世界，為全世界未來擘畫藍圖，樹立榜樣，中國已經成全球新思想發源地、新願景發明者。 

文章說，構建人類命運共同體，就是「站在人類歷史發展進程的高度」，睥睨世界，不光思考中國的事，更要思考「建設一個怎樣的世界」，展現「全球視野、世界胸懷和大國擔當」。

這讓人想到文革歌曲，「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民。…」美朝野上下正檢討民主的脆弱並相互指責，中國已達共識：世界百年大變局中「時與勢在我一方」，機不可失。

如此講中國故事，怎能不嚇到美國人？丕優最新民調，九成人對中國抱持戒心，或視為競爭者或視為敵人，六成要求限制中國留學生

忽然意識到親戚鬱悶的真正原因了，她一直夢想著重返美國，如今難上加難了。 

中國留學生 疫情 美國

上一則

華裔長者華埠遇襲 邱信福籲知情者報警協助緝凶

下一則

疫情以來…舊金山公寓租金首度回升

延伸閱讀

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人
金山堂食重啟首日 華埠餐廳冷清 業者：非假日人流少

金山堂食重啟首日 華埠餐廳冷清 業者：非假日人流少
金山人語／得而復失的台灣鳳梨

金山人語／得而復失的台灣鳳梨
防仇恨犯罪 5分局加強社區巡邏

防仇恨犯罪 5分局加強社區巡邏
眾院調查One Medical打疫苗不公 金山促退回未使用疫苗

眾院調查One Medical打疫苗不公 金山促退回未使用疫苗
金山堂食重啟首日 華埠餐廳冷清 業者：非假日人流少

金山堂食重啟首日 華埠餐廳冷清 業者：非假日人流少

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心