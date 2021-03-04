金山人語／得而復失的台灣鳳梨

周一接到矽谷學姐Line說她已訂一箱台灣 鳳梨，有10-15個，會送我兩個，「美國 家中坐還可吃到台灣鳳梨，夠幸福了。」

不旋踵再追加一Line，分享鳳梨炒苦瓜是絕配，加點豆豉和甜辣椒，好好吃。

沉浸在鳳梨甜甜酸酸美夢中，完全忘記Costco都有夏威夷或中南美鳳梨可買，一個不過美金一元多。

好夢容易醒。未久得悉僑委會只是在調查意願，要向台北展現僑界的能量。真希望下次台灣健保再有對海外僑胞懲罰性的政策改變，駐外單位也能有這種調查意願護鳳梨的神速，「 向台北展現僑界的能量」。

真正夢醒時分是得知台灣鳳梨根本未獲准進口美國，就像之前台灣芭樂來美國是八人大轎抬進來，記者會就開了幾場，才堂堂登場，僑胞趨之若鶩。

農產品進出口是艱苦行業，不像台積電的晶片，輕巧而價高。一粒鳳梨有多重？賣你一、兩元美金還挑肥揀瘦。

這次台灣鳳梨話題源自大陸突於2月底宣布在進口的台灣鳳梨驗出介殼蟲，要暫停進口，牽涉到4600萬噸，且說禁就禁，三天後實施 。

台灣人對農產品的神經超級敏銳，蔥漲價了、高麗菜缺貨都能上報紙頭條，如今是台灣人極有信心和感情的鳳梨出事，很多人聽了立刻跳起來。殊不知中國 雖是台灣鳳梨最大出口國，但鳳梨有九成是內銷，可說都被台灣自己人吃光光。

而且鳳梨是個好孩子，除了新鮮時好吃，又可以入菜，鳳梨酥、打成汁、製冰品、製酒、製面膜都有鳳梨的份。蔭鳳梨苦瓜雞湯的好滋味吃了就難忘。鳳梨就像早年台灣窮人家的孩子，早早就出社會賺錢養家，練就一身好本事。

台灣親友說，「鳳梨之亂」嚇得大家都要去買鳳梨報效國家，結果反而缺貨。而且鳳梨要到4月才「著時」（意指當季、符合節令） ，現在的鳳梨不夠好吃。

那，到底在吵什麼呢？

前不久才在灣區過世的前國務卿舒茲去年滿100歲時，在華盛頓郵報寫了篇文章，說他很早就學到信任(Trust)這個字的重要。他說，房子裡有信任，不管是家裡的小房間或是國與國交往談判的大房間，有Trust在，好事就會發生，Trust不在，好事就不會發生。其它都只是細節而已。

小小的鳳梨就是兩岸之間沒有信任的又一表徵。如果日本說查到害蟲，或許台灣摸摸鼻子回來嚴查。中國在台灣鳳梨查到蟲，通知時程如此，再加上環球時報追加的評論，事情就鬧大了。愛鳳梨一點都不難，朋友買不了鳳梨反倒有些惆悵了。僑界能量獲得證明。