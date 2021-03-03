金山人語／看見出口的亮光

一年來的疫情肆虐，大家在苦悶無助，看不見未來，有如在交織隧道之中摸索，尋找出口，幸好大家各自努力，疫苗 的施打，疫情下降，漸漸的讓我們看見出口的亮光。據Bloomberg的每天滾動式統計，到2月27日為止，全球已經有2億3600萬人注射過疫苗，平均每天有667萬人施打，以這樣的速度，要全球75%的人都施打兩劑達到群體免疫的狀態，大約需要4.6年的時間，疫情才會絕跡、或者說停止或極慢的傳播。

這或是理論的數字，很多專家說60%的施打率，更有專家說50%甚至40%施打率，也可以達到相當程度的群體免疫。全球各國施打程度不同，所以局部的群體免疫會以不同的時間出現，到2月27日為止，高施打百分比的國家，包括以色列(88.36)，Seychelles(78.23)，UAE(55.96)，英國(30.62)，Maldives(28.36)，美國 (21.93)，SEerbia(20.10)，這些國家會先出現群體免疫的現象，經濟活動與日常生活，會逐漸恢復。

美國是一個指標，以每天165萬人施打的速度，達到75%人口施打兩劑疫苗的數量，需時八個月。這當然是理論估算，實際遠低於這個數字，以前的民調約60%的人有意願施打，而且美國有不少反疫苗接種組織，以宗教或醫學原因不接種各種疫苗。華爾街日報報導拒打疫苗的原因，從恐懼副作用、等看別人打、不知是否有效，到不相信疫苗、不相信政府等多種理。疫苗多未對孩童實驗，現在僅對16歲以上的人施打。

即使如此，美國疫情總管Anthony Fauci仍持樂觀態度，說疫情雖然下降一些，娛樂場所尚不能開放，但有機會在今年秋天，我們再度走進電影院與遊樂場。群體免疫，等於施打疫苗的人數、加上感染確診人數、加上無症狀感染人數，達到人口的70-80%，假設今年秋天有60%施打兩針疫苗，累積確診人數約3000 萬（目前為2850萬），無症狀感染人數估計為600萬（一般為確診人數的五分之一），加起來則超過70%。

這當然是樂觀的估計，Fauci也不敢保證，各州、各城市情況不同，局部全體免疫的時間也不相同。整體來說，從今年秋天到聖誕節，美國若能開放，對全球的動能就有相當的影響力。很多國家在秋天以前已經開放了，加上美國的推動，全球會有一個疫情後的聖誕與新年，會帶動尚未開放地區，促使施打疫苗、活絡經濟。果真有這樣一個景象，全球免疫的時間就會縮短，不一定需要四年了。

樂觀的估計不排除不樂觀的困擾，一旦疫苗施打不順利，產量減少或作業流程鬆弛，都會讓施打的速度慢下來。但比疫苗更嚴重的問題是病毒變種，使疫苗對病毒的抵抗力減弱，致感染變種的病毒。專家說病毒變種與傳播速度相關，病毒傳染的人越多，變種機會越大，而群體免疫的門檻就升高。所以盡快群體免疫制止傳播，是預防變種最有效的方法。

最近一份小型實驗報告指出，Pfizer-BioNTech疫苗的效用，對英國(B.1.1.7)與南非(B.1.351)的變種病毒 仍然有效。但英國牛津大學與AstraZeneca(AZ)合作的疫苗，在南非對變種病毒效力有限而暫停使用，引起全球的關注。南非的研究實驗，以中間年齡31歲的2000人為實驗對象，42例確診的結果，對輕度病例僅減少了22%，也就是僅有22%效力，但對原始病毒(SARS-CoV-2)的效力則高達75%。

各種疫苗對病毒的變種，確實是一項挑戰，除了AZ，另外對Novavax疫苗施打的研究，以4400名實驗者對輕度與中度病例的效力，對南非變種病毒的效力在50%以下，對英國病毒效力達 86%，而對原始病毒則高達95.5%。另外Johnson&Johnson疫苗的中度與重度病例實驗，對南非新變種病毒有57%效力，對其餘病毒有66%效力。看起來各種疫苗都致力於變種病毒的因應，Pfizer-BioNTech與Moderna兩種疫苗採用mRNA生物編碼技術，因應變種病毒的修改與製造都較容易。

無論樂觀的估計，或是不太樂觀的因應，最艱困的時刻已經過去了，我們感謝科學家對抗病毒付出的心力，研發疫苗，讓我們回到正常生活僅是時間而已，有希望在2021年底、或延續一段時間到2022年。自此以後，或有零星病例，都是正常的醫務處理，不再會驚動社會，回到如2020年的焦慮與恐慌。