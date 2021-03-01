舊事重提：此山本非彼山本

舊金山聯合學區 教育委員會欲將44所學校改名一事，在各界指責下，終於向好的方向發展。教委會日前宣布暫停學校改名，全力投入學校重啟事宜。無論這項改變的原因是甚麼，知錯即改，值得肯定。

美國 的中小學很多都以歷史人物命名。因改校名而引發爭議，舊金山教委會並不是始作俑者。前幾年南灣的巴洛阿圖聯合學區就曾開了一個錯誤的先例；有時舊事重提未必沒有好處，可作前車之鑑。

巴洛阿圖以前曾有一所「弗雷德•山本中學」(Fred Yamamoto Middle School)。幾十年來都一直平安無事。直到幾年前，突然有一群家長提出，學校以「山本」命名，令人聯想到二戰時日本 帝國的山本五十六大將，「好比以希特勒命名學校」，要求學校改名。

儘管受到很多反對意見，當時的巴洛阿圖聯合學區委員會同意了這部分家長的要求，將弗雷德•山本的名字從學校名稱中取下。

事實上，這位弗雷德•山本與山本五十六雖然是同時代的人，但是這兩位「山本」不但毫無關係，而且所處陣營完全敵對。弗雷德•山本是土生土長的巴洛阿圖居民，二戰中著名的日裔美軍442步兵團成員，於1944年在解放歐洲的戰場陣亡。

當時推動山本中學改名的一方，雖然承認此山本非彼山本，但是堅持認為「Yamamoto這個姓氏引起混淆，不知道究竟是哪一個山本」。

這樣的言論，就好比說汪洋先生不能擔任中國政協主席兼中共中央政治局常委，因為他的姓氏讓人聯想起汪精衛。

美國是多元化移民國家。「山本」是日本第七大姓氏。中國的第七大姓是「楊」。日本人或日裔姓山本，就像中國人姓楊一樣尋常。

弗雷德•山本是一位為國捐軀的戰爭英雄。家鄉以他的名字命名一所學校，讓後人紀念他，完全應該。他唯一的「錯誤」就是不小心與山本五十六大將同一個姓。

當初命名山本中學的那些人，肯定也知道山本五十六是誰。但是他們顯然相信，任何人只要不是聯想力過於豐富，單憑常識也能判斷：這所學校名字的「山本」絕無可能是山本五十六。沒有任何理由把一位美國反法西斯戰爭英雄與一個日本軍國主義元凶混為一談，即使他們的姓氏一樣。

幾年前的巴洛阿圖聯合學區委員會「因姓廢人」，不但造成社區族群撕裂，也是對自己戰爭英雄的不敬，更是對歷史的不尊重。

希望現在的學區委員拿出勇氣，在適當的時候糾正過去的錯誤，還我們的英雄Fred Yamamoto一個公道。