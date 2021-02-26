金山人語／屋崙華埠的哨聲

當屋崙華埠 商家自組巡邏隊時，許多人擔心：一些街頭混混，擺出「爛命一條我怕誰」的架勢，動輒舉刀甚至開槍，一旦正面衝突，義工人身安全是否會置於險境？

更何況，維護社區民眾和商家的安全，不應由政府出面嗎？警察都沒有辦法，義工又能如何？

但當一批批配戴統一標識和警哨的義工出現街道後，偷竊搶劫確實少了，商家和民眾的心也安了。一橋之隔的金山華埠，乃至東岸城市，也都考慮仿傚。

儘管這不能完全消除對義工安全的擔憂，但人們不能不為商家的創意按讚，不止因治安好轉，更因這一迫不得已之舉啟示人們，自己的權益要自己伸張，而且要像吹警哨一樣，大聲吼出來，讓更多人聽到。

亞裔 長期以來被視為「模範少數族裔」，一些人似乎也默許和接受這一定位。美國 是多種族國家，但白人仍是主導。所謂模範，就是以白人居高臨下的視角，視亞裔為少數族裔中優秀一群：努力守法安靜聽話，由此獲取個人和家庭成功，堪為楷模。

確實，在美國只要努力勤奮，就可進入好學校，找到好工作，一家人過上好生活。而且，模範定位也起了保護作用，如一個班級學業好又不惹事的學生，總能得到老師格外的呵護。

但這一刻板定位，從一開始就將亞裔置於弱勢與不平等地位，學生再優秀，面對不可侵犯的老師權威，永遠只有聽話的份。且模範族裔論背後，是種族差別論，容易挑起族裔間對立，與種族主義僅一步之遙。

亞裔職場上遭遇的「竹天花板」歧視，就是這一定位的衍生品：你可以很出色，但不能做主管。而目前蔓延全美的攻擊亞裔事件更提醒人們，種族主義根深柢固，可因政客操弄死灰復燃，也可藉其他因緣沉渣泛起，沉默聽話的亞裔，最易成為仇恨攻擊對象。

此波犯罪，有財物搶劫，但主要是人身攻擊。新冠疫情爆發後，川普推責諉過，不停叫囂「中國病毒」，不僅川粉，連反川普的人也將對疫情的焦慮恐懼發洩到中國和華人頭上，因此煽動起來的仇恨，亦將其他亞裔牽連其中。

愛滋病或埃博拉疫情源自非洲，但沒人稱其非洲病毒。亞裔不應沉默，不應默默承受「中國病毒」的侮名。

屋崙義工巡邏隊給整個社區作了示範，有影響力的亞華裔精英此刻應站出來，譴責暴力，支援華埠，同時讓整個美國社會聽到我們的聲音。屋崙華埠的哨聲，一方面威懾歹徒莫輕舉妄動，另方面也提醒亞裔不要做「啞裔」。唯有消除系統性種族歧視，才能最後為亞裔爭得平等與安全。