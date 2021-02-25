金山人語／白嘉莉住大飯店養老？

台灣 幾代人都知道「最美麗主持人」白嘉莉，她早早退出影視圈遠嫁印尼商人黃雙安，黃雙安已然故去。白嘉莉形象很好，每次回台的新聞大家都會注意。

去年12月12日起她在台北君悅大飯店展出畫作，報上對此藝文消息並未大作，其中一句「年初回國便一直以君悅酒店為家」未引起關注。直到最近 ，「 白嘉莉另一個春天」畫展都快結束了，財經雜誌從「以大飯店為家養老」角度分析，引起台灣旅美人士熱論，一位矽谷台僑說，不到10小時，她即從不同朋友圈收到三次分享。

文章說，每年台幣220萬房錢（每天6027元），就算現年71歲的白嘉莉活到101歲，總額6600萬台幣（約今日的220萬美元 ）雖說可買到今天大安或信義區60坪的房子，但飯店好處很多，不必擔心每年付房屋稅也不必整修維持，更有人替你鋪床整理「家」，再也不必自己倒垃圾交電費瓦斯，親朋來就到飯店大廳坐坐聊天，要出國有機場巴士。這比高級養老院舒適方便，又不貴，人何必辛苦一生繳房貸，一輩子背著重重的殼？

文章有諸多不周到處，君悅和白小姐本人也還沒有出來發言印證消息真偽，而且30年的變化不是座標定在今天就可以的，最主要的，很多事白嘉莉辦得到的，你我一般人辦不到。

以知名飯店為家的名人多矣，CoCo香奈兒在巴黎的麗池酒店住了34年，都用員工的門進出。麗池長住過的名人多了，寫大亨小傳的費滋傑羅，鋼琴家蕭邦，默片大師卓別林，寫追憶似水年華的普斯特，記者出身的作家海明威都住過。名人愛住名旅店，瑪麗蓮夢露也在好萊塢的羅斯福飯店住過兩年。

這次白嘉莉在飯店Long Stay的話題就算只是傳言，仍看出嬰兒潮一代的資深遊子對養老何處去的焦慮。主要美國 確是孩童的天堂，老人的墓園，醫保和長照的費用太高且幅員廣大，和兒孫相隔千里的可能性很高，使得很多人既怕死更怕老，想想還是台灣好。

其實旁人如何替白嘉莉決定她未來長期住哪裡？就算長住君悅一年兩年也只是暫時，但能夠多一種選擇就是好。比如老伴之一常要進出醫院，也有聽說就在醫院旁長租名氣不大但乾淨方便的旅館，計程車兩塊多美金就可以到，月租5萬台幣（約1700美元）是最近聽說的價碼。

老伴、老友都是老年時益覺珍貴的，還有一樣不可或缺，就是老本。白嘉莉再有名，飯店再打折扣，沒有老本就沒有多少選擇了，老人和準老人們千萬別忘了這一點。