金山人語／清醒夢有多清醒？

年初的一篇「防疫居家閒話清醒夢」，介紹了清醒夢 (Lucid Dream)，夢境感覺真實，不像是做夢，卻又知道現在的場景是夢境。清醒夢不同白日夢，清醒夢是睡眠狀態意識仍然清醒，白日夢是在清醒狀態的幻想。不是每人都有清醒夢的經驗，據統計有53%的人一生有一次、或幾次清醒夢的經驗，僅有23%的人每月至少有一次。清醒夢裡雖然真實清晰，醒來之後卻未必記憶詳盡，科學家為了證實清醒夢的存在，想了一個令人詫異的辦法，就是從夢外的現實進入夢內的世界。

這聽起來像是科幻小說，科學家說這有點像跟外星球上的太空 人聯繫，不過這個星球是睡覺的人的腦子。在夢中的一個人正與朋友聚會，忽然聽到像電影旁白的聲音：你會說西班牙話嗎？就回應說不會。另一個在夢中感覺到斷斷續續的閃光，辨認出是摩斯碼4-0，就回應說 「4」。一個從夢中醒來的人回憶，外界用手指拍他手的時候，他正在夢境跟一群地精廝殺，而且驚異自己同時做很多工作的能力。

這是怎麼回事？夢裡的人怎麼聽到或感覺到夢外的刺激，夢裡的人又怎麼能對夢外回應？這是美國 西北大學神經學家 Karen Konkoly 的實驗，他從美國、德國、法國、荷蘭找了36名實驗對象，試圖在他們夢中雙相溝通，用說話、嗶嗶聲、閃光、輕拍手背，對睡夢中的人傳遞信息，睡夢中的人身體雖然不能動，但眼睛、臉部下額肌肉 仍可輕微活動，做為夢境外傳的信號。實驗分別在四國舉行，結果統一分析整理，發表在2021年2月18日的Current Biology。

實驗要在睡眠的REM (Rapid Eye Movement)、也就是快速動眼期進行，這一期間眼睛快速轉動，腦子活動清醒，呼吸與心跳加速，腦波頻率增加，清醒夢就在這個階段發生。所以實驗對象先要戴上腦波儀，讓研究人員看到進入REM，清醒夢可能發生，同時也在眼睛附近與下額放上電極，才開始與夢境雙向對話，觀看夢境的回應。那位與朋友聚會的夢中人就是用下額肌肉緊縮表示「不會」說西班牙語，那位解摩斯碼的夢中人眼睛動了四次。

實驗對象有三種組合，很少經驗過清醒夢、經常經驗清醒夢、以及一名一直與清醒夢為伍的發作性睡眠患者。不論有多少清醒夢經驗，與夢外現場溝通都沒有經驗，所以先要經過一些實習，統一溝通的信號，比如回答數目，用眼球從左往右移動的次數表示，回應是與否，以下額肌肉緊縮的不同方向代表。問清醒夢中人：8減6 是多少？夢中人的眼球從左往右移動兩次，電腦上的眼部電波也有兩次變動，重來一次，效果相同。

實驗結束後的統計，18%的溝通清晰準確，17%似乎知道被問問題，但不能準確的回應，3%給了錯的答案，另外60%則沒有反應。一些清醒夢者還會記得溝通的聲音，說聽起來像是影劇裡的旁白，不是夢境的一部份。除了驗證清醒夢，從夢者不同的腦波活動也獲知與夢的關連，同時也顯示了夢內與夢外兩個世界並不連貫，一些醒來的人記憶夢中的互動問答，與實際情況完全不同。

實驗報告結論說，清醒夢者遵照指示計算數學題目，對問題回答對與錯，區別視覺、聽覺型態、以及觸覺的刺激，並能自制的凝視方向、以及臉部不同肌肉的反應，無疑的證實了與夢互動是真實的現象。與夢境互動，製造了取得夢境即時資訊的機會，甚至改變夢的進行路徑，或可導引出一個調查睡眠的新時代，進入睡眠的神秘認知領域。

我們都會夜裡做夢，甚至白天小寐也會做夢，但醒來或模糊記憶，或完全不記得做過夢，或偶有深刻記得片段的美夢或惡夢，遺憾的是科學家至今對夢還是所知有限。清醒夢不是每個人都能經驗到，也不能藉外力可以發生，清醒夢是怎麼回事大多數人都一無所知，即使有過經驗的人恐怕也說不太明白。這次的科學實驗，從選擇對象，到流程設計，到實驗的進行，讓我們知道原來夢境內外還可以聯繫溝通。

有了這樣的成果，不難想像下一步的研究會簡化流程，讓溝通的內容更深入，同時找出讓清醒夢普及的方式，也讓夢境更真切實在，甚至可以改變夢的進行路徑。到那時候，對那些認為我們可能被電腦模擬的學者們，廣義的來說，清醒夢是不是一個小型個人化的模擬的世界？