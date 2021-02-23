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金山人語／川普留下的四個懸案

邱鴻安

川普四年，醜聞層出不窮，所以四年好像走馬看花，任期倉卒結束；下台前兩個半月，川普仍異想天開，謀求推翻敗選結果，並因為他煽動支持者，直接導致1月6日的國會暴亂，以至他下台後仍被國會彈劾。現在回顧，川普四年留下不少「懸案」，例如他向中國發動的貿易戰，真正意圖是什麼？他從未說明，卻值得正視。 

一，川普的四年，施政有沒有一個內在理路？川普反智，不談政策，但不表示他的四年沒有連貫的施政策略。2017年上半年的反歐記健保案，只是他應共和黨的要求；但下半年的減稅案，才是他的自選項目。現在回顧，可清楚看到，川普希望第一年推減稅，要用1.5兆元的龐大減稅，打下經濟增長的基礎，以便他爭取連任。

2018年初，川普調整官員，推動他的「美國優先」政策，國務卿龐培歐、貿易顧問納瓦羅和貿易代表賴海哲等強硬派，都在此時獲得重用。「美國優先」推行了兩年，對中國的貿易戰也打足兩年；直至2020年，美國遇上黑天鵝，爆發世紀大疫，美國優先政策才告一段落。

二，川普為什麼對中國發動貿易戰？川普的美國優先政策，特別針對中國，貿易戰打足兩年，這才是川普的重點；除了對中國產品徵收關稅，川普封殺華為、禁用微信、對中芯國際禁運半導體。去年7月，龐培歐正式宣布，停止與中國「交往」，對中政策改為「對抗」。中國過去20年的經濟發展，使雙方對抗之勢變得難以避免；美國為了維持在自由世界的領導地位，不得把矛頭指向中國崛起。

三，川普連任敗選的真正原因，現在已有答案：1.5兆元的減稅，只在2018年提高經濟增長，2019年減稅的助力已經消退；到了2020年爆發疫症，美國經濟正式陷入衰退。但川普敗選的真正原因，是因為疫情失控，大選當天全美9.1萬人確診，累計確診人數930萬。川普不把疫情當回事，直接導致年長選民離他而去，這才是他敗選主要原因。

四，川普留下的最大「政績」是什麼？川普四年，在移民和種族議題上，不斷煽動他的支持者，造成社會嚴重分化，出現「兩個美國」的情況；去年11月的選舉，7422萬人投票給川普，8128萬人投給拜登，雙方差距不大，但更重要的是，川普的支持者至今仍不接受拜登勝選，還相信贏的是川普，他的勝利「被偷走了」。只要「兩個美國」的情況繼續存在，美國必難團結，未來四年仍將左右美國政治，川普大有可能東山再起，再掀政治風暴。

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