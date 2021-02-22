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金山人語／2021 登陸火星

周喆

美國航空暨太空總署（NASA）的毅力號太空船18日順利登陸火星，開啟探測太空新篇章。這是美國第九艘，也是人類第十艘成功登陸火星的太空船，再次顯示美國在火星探測領域的領先地位。

太陽系八大行星裡，火星始終是最吸引人類關注的一顆。紅色星球不僅距離地球最近，而且和地球最相似，最有可能存在生命，也是最有可能讓人類居住的行星。火星不僅是未來移民外星的首選，更是科幻作品常見的設定。

但是火星始終蒙著神祕面紗。火星上有沒有智慧生命，一直是好奇的人類最關心的問題。1877年義大利人Schiaparelli首次聲稱觀測到火星表面有類似運河的物體。1894年美國人Lowell認為這些「運河」是智慧生物的產品。英國作家H.G Wells因此產生了創作靈感，寫下「世界大戰」（又名「大戰火星人」）。書中描繪火星人入侵地球，企圖統治人類。地球人奮起反擊，但是因科技相差太遠，根本不是火星人的對手。就在火星人即將大獲全勝之際，卻因感染了地球上的細菌而全部死亡。

歐美火星題材科幻小說和電影層出不窮。中國最早的火星科幻小說，可能是老舍1932年創作的「貓城記」。這是一部非常有寓意的諷刺性作品，以科幻為表象，暗喻當時的中國社會現實，曾被翻譯成多種文字。

雖然目前看來，火星上沒有智慧生命。但是人類沒有放棄希望。探索火星有沒有生命跡象，正是這次毅力號的主要任務。

人類探測火星歷程充滿艱辛。最早起步的是蘇聯，從1960年就多次發射火星探測器，但屢戰屢敗，且失敗得都很莫名其妙。直到1973年的「火星3號」才成為第一個成功登陸火星的探測器，但是僅工作了14.5秒鐘就失聯。蘇聯也是美國之外唯一成功登陸火星的國家。

美國也經歷不少失敗。1964年「水手4號」首次傳回火星圖片。直到1977年「維京1號」和「維京2號」成功登陸火星，才逐漸進入正軌。

這次和毅力號一同前往火星的，還有阿聯酋的「希望號」和中國的「天問號」。它們在去年7月幾乎同時出發，但並不是完全為了競爭，而是發射窗口就只有這麼一段。到達火星軌道的時間也相差無幾。

目前在火星上運行的探測器除了毅力號，還有先前到達的「好奇號」和「洞察號」，都是美國的。中國的天問號預期將在5月著陸火星。如果能成功，將是首次有兩個國家的探測器同時出現在火星表面。美中兩個航天大國若能攜手探索神祕的紅色行星，也是佳話。

火星 美國 太空

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