我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

金山人語／裁減警力只因預算吃緊？

劉玉昕

在舊金山和屋崙，針對亞裔社區的犯罪近期大幅增加，老人在路上行走遭無端攻擊，在銀行排隊被搶劫毆打，店家開門營業在光天化日之下遭打砸劫掠。

不止在灣區，美國其他城市如洛杉磯、波特蘭、聖地牙哥和紐約，針對亞裔的犯罪也頻頻發生，在商店內或公車上，被辱罵「滾回你的國家去」，甚至被當面噴消毒液。

這些專門針對亞裔特別是亞裔長者的犯罪，究竟是宵小歹徒「隨機犯罪」，還是種族歧視犯罪，抑或是精神病者的突然發病，似乎難以一概而論；但無論是何種情況，政府都有責任在公共場所，尤其是罪案頻的華埠或亞裔聚居地區增派警力，加強執法，以保護社區長者。

但就在罪案頻傳並引起全美關注的同時，舊金山和屋崙近期都傳出大幅裁減警力的消息，而因警力裁減可能造成治安隱患的「重災區」，華人社區首當其衝。

舊金山因稅收大減，市警局預算經費削減3700萬元，意味著將遣散167名警員，約占現有全市警力的十分之一。其中，華埠中央分局裁減9人，華裔聚居的英格賽地區分局削減13人，這些社區的治安無疑將受影響。而且全市警員中亞裔雖只占17%，但在此次裁撤名單中亞裔卻占了28%，只因亞裔新進警員比例高。這意味著，全市整體警力中亞裔占比將再下降。

同樣原因，屋崙市府新年預算也大幅縮水，全市警消預算削減3000萬元，為此，全市所有街頭巡警的職務將取消，其中包括華埠巡警兩人，專責華埠社區事務的聯絡警員一人。

疫情衝擊，稅收大減，市府財政預算勒緊腰帶似乎是迫不得已的事。但人們有理由提出疑問：在過去兩年全美各地要求「減少警察經費」（Defund the Police）已蔚成風氣的背景下，灣區兩市削減警局預算是否也有「政治正確」的考量？尤其在治安惡化的當下，社區有權利了解預算的制定是否公平和透明。

伴隨「黑人的命也是命」運動，一直存在著「減少警察經費」的呼聲。非裔遭遇的系統性歧視，被認為最集中表現在警察執法上面，而節省的經費正可用於非裔青年的教育，從源頭上引導他們遠離犯罪。

洛杉磯學區近日的決定，就恰恰體現了這一思路和用心：裁撤學區警局133警員，節省2500萬元經費用來為非裔學生聘請專門輔導員，以幫助他們提升學業，端正品行。

合理增加對某一群體的教育投入，無可厚非，但社區當警覺，要防止政客出於個人私欲與選票算計，討一些人歡心而犧牲其他弱勢人群的權益。

亞裔 預算 華埠

上一則

打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案

下一則

加州DMV合作系統遭駭 百萬人個資恐洩漏

延伸閱讀

名人推薦華埠美食地圖 盼吸引更多人到社區消費

名人推薦華埠美食地圖 盼吸引更多人到社區消費
馬靜儀：首個華埠疫苗站開打 將定期提供接種

馬靜儀：首個華埠疫苗站開打 將定期提供接種

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺
金山警局削預算 恐解僱一成警力

金山警局削預算 恐解僱一成警力
舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期

舊金山公校重啟 達暫定協議 未宣布確切日期
保護亞裔長者 灣區300人站出來

保護亞裔長者 灣區300人站出來

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31
15日下午5時許，屋崙華埠發生一起搶劫，一女子相機被搶，劫匪甚至試圖用車撞女子。附近酒莊的華人東主衝出來見義勇為，為解救女子，開了四槍，嚇退劫匪。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

2021-02-17 00:20
專家認為當務之急是如何快速發現變種病毒。圖為加州醫護人員正在照護新冠肺炎病患。(Getty Images)

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

2021-02-14 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%