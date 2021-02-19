金山人語／裁減警力只因預算吃緊？

在舊金山和屋崙，針對亞裔 社區的犯罪近期大幅增加，老人在路上行走遭無端攻擊，在銀行排隊被搶劫毆打，店家開門營業在光天化日之下遭打砸劫掠。

不止在灣區，美國其他城市如洛杉磯、波特蘭、聖地牙哥和紐約，針對亞裔的犯罪也頻頻發生，在商店內或公車上，被辱罵「滾回你的國家去」，甚至被當面噴消毒液。

這些專門針對亞裔特別是亞裔長者的犯罪，究竟是宵小歹徒「隨機犯罪」，還是種族歧視犯罪，抑或是精神病者的突然發病，似乎難以一概而論；但無論是何種情況，政府都有責任在公共場所，尤其是罪案頻的華埠 或亞裔聚居地區增派警力，加強執法，以保護社區長者。

但就在罪案頻傳並引起全美關注的同時，舊金山和屋崙近期都傳出大幅裁減警力的消息，而因警力裁減可能造成治安隱患的「重災區」，華人社區首當其衝。

舊金山因稅收大減，市警局預算 經費削減3700萬元，意味著將遣散167名警員，約占現有全市警力的十分之一。其中，華埠中央分局裁減9人，華裔聚居的英格賽地區分局削減13人，這些社區的治安無疑將受影響。而且全市警員中亞裔雖只占17%，但在此次裁撤名單中亞裔卻占了28%，只因亞裔新進警員比例高。這意味著，全市整體警力中亞裔占比將再下降。

同樣原因，屋崙市府新年預算也大幅縮水，全市警消預算削減3000萬元，為此，全市所有街頭巡警的職務將取消，其中包括華埠巡警兩人，專責華埠社區事務的聯絡警員一人。

疫情衝擊，稅收大減，市府財政預算勒緊腰帶似乎是迫不得已的事。但人們有理由提出疑問：在過去兩年全美各地要求「減少警察經費」（Defund the Police）已蔚成風氣的背景下，灣區兩市削減警局預算是否也有「政治正確」的考量？尤其在治安惡化的當下，社區有權利了解預算的制定是否公平和透明。

伴隨「黑人的命也是命」運動，一直存在著「減少警察經費」的呼聲。非裔遭遇的系統性歧視，被認為最集中表現在警察執法上面，而節省的經費正可用於非裔青年的教育，從源頭上引導他們遠離犯罪。

洛杉磯學區近日的決定，就恰恰體現了這一思路和用心：裁撤學區警局133警員，節省2500萬元經費用來為非裔學生聘請專門輔導員，以幫助他們提升學業，端正品行。

合理增加對某一群體的教育投入，無可厚非，但社區當警覺，要防止政客出於個人私欲與選票算計，討一些人歡心而犧牲其他弱勢人群的權益。