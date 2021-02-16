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金山人語／李嘉誠又一傑作 為港人種桃花

邱鴻安 

李嘉誠又有一項「傑作」，他半年前就想到，為香港人種植了500株桃花，到了新年，桃花長成，正好供港人賞花。反觀港府，進退失據，新年前以疫情作理由，禁「年宵花市」，但年關將至時，又宣布重開。超人謀略，技高一籌，再次大敗傀儡的特區政府。 

大年初三，92歲的李嘉誠，親自到慈山寺，看開花進度；照片所見，他站在比人還高的桃花樹前，精神矍鑠，正在湊前觀賞盛開的桃花。花農說，年初七是開花高峰，正是公眾前往賞花的最佳時機；桃花種在76公呎高(全球第二高)的觀音像旁，慈山寺已於11日至14日接受公眾預約，進行網上祈願。 

種花有什麼喻意？李嘉誠基金會在臉書撰文說：「知道香港人疫情期間『想花』，因此半年前栽花，借花為港人祈福，寄望新一年，港人具般若智慧，明心見性，福慧同修。」「想花」與「賞花」同音，意思明白；但祈什麼福？般若智慧，又是什麼智慧？ 

白居易詩：「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開。」這兩句詩說，山下的春花，到了四月已經開盡，但山上的桃花才剛盛放；意思是，人間已消失的春天，在山上還可找到。為什麼山上的花開得遲？因平地和山上環境不同，平地的美好事物已失，但轉一個彎，上一座山，就會發現，柳暗花明。這樣看，喻意就再明白不過，港人經歷了反送中、疫情和國安法的逆境，但不能灰心，只要用智慧，必可找到出路。 

筆者家住中半島，所在街道，不少人門前都種有一棵美國梅花；鄰居那棵，每到2月第一周，必準時報到，光禿禿的樹枝，必長出綠芽；第二周，綠芽又必破裂，長出小花；第三周，小花迅速長大；到了第四周，梅花已密密麻麻長滿一樹。 

美國梅開花期短，一到3月，花就開始脫落，到了3月中，就落了一大半，3月底前又必全部落盡。接著，花梗就會長出暗紅葉子，暗紅又迅速變綠，到了3月底，滿樹已全是綠葉。長出綠葉，當然是為了吸收陽光能量，進行光合作用，儲藏養料，待秋天樹葉落盡後冬眠之用。美國梅顯示頑強的生命力，春天一到，必一陽來復，發芽開花；等到春花怒放之時，生意盎然，氣象全新。 

另一方面，華府的櫻花也等著綻放。每年3月底至4月初，華府潮汐湖的數百棵櫻花，必姹紫嫣紅開遍，成為日本以外著名的賞櫻之地。今年正值改朝換代，翻過川普之亂的一頁，屆時排山倒海滿樹盛開的櫻花，必將為新政府添增一番新氣象。

美國 疫情 香港

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