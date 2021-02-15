台灣在蓋亞那 設立辦公室風波，涉及美中幕後角力得失，自有政客去檢討。台灣外交部發言人手持地圖釋疑「蓋亞那在哪裡」，也引起世人對這個南美小國的注意。如果撇開政治，打開維基與知乎，會發現從歷史人文角度來看，那個地方蠻值得一提。

南美洲東北角，加勒比海與大西洋沿岸現在有兩個以「蓋亞那」（大陸稱圭亞那）為名的地方。西邊是蓋亞那共和國，也就是最近新聞的主角，歷史上是英屬蓋亞那。東邊是法屬蓋亞那。夾在這兩個蓋亞那中間的是蘇利南，歷史上是荷屬蓋亞那。

此外，歷史上還曾經有過西屬蓋亞那和葡屬蓋亞那。所以一共有五個「蓋亞那」。自從哥倫布首先發現蓋亞那以來，就在這麼一塊不大的地方，老牌歐洲殖民帝國都到齊了，數百年間你方唱罷我登場，上演了一幕又一幕悲喜劇。

這些蓋亞那雖然在南美洲，但是文化和經濟上更接近於加勒比海島國，與南美拉丁系有些格格不入。

英屬蓋亞那是英國 在19世紀經過與法國荷蘭的戰爭取得。1965年獨立，成為今天的蓋亞那共和國。第一任總統是華人。它是南美洲唯一說英語的國家。人口最大族群是印度 裔，佔40%，也是印度本土之外，印度教徒比例最高的國家。

距離印度非常遙遠的南美有一個印度裔占主體的國家，原因很簡單。當年英國殖民者為了解決英屬蓋亞那勞工短缺，曾經從英屬印度引進大量勞工。

荷屬蓋亞那則與紐約有淵源。當初英國人想奪取荷蘭殖民地新阿姆斯特丹，兩國爆發了戰爭。戰後談判，英國把英屬蓋亞那割讓一部分給荷蘭。作為交換，英國得到哈得遜河口的新阿姆斯特丹。英國人把這塊地方改名為紐約。這才有了後來的「大蘋果」。

蘇利南也是歐洲以外唯一以荷蘭語為官方語言的國家。華人佔這個國家人口的7%，大部分是廣東客家人後裔。

法屬蓋亞那是五個蓋亞那裡唯一仍由歐洲人統治的地方。嚴格地說，它不是殖民地，而是正宗的法國領土。它也是歐盟的一部分，使用歐元。歐洲航太局的火箭發射場就設在法屬蓋亞那。

西屬蓋亞那現在主要位於委內瑞拉境內。但是委國聲稱蓋亞那共和國約三分之二的領土也是西屬蓋亞那的一部分，應該屬於委國。

最默默無聞的葡屬蓋亞那，現在是巴西的一個州，與巴西其餘地方被亞馬遜河隔開。

如果蓋亞那現在不幸淪為美中角力的舞台，也不算意外。因為這個地區歷史上就是殖民者你爭我奪的戰場。