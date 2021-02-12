靠義工巡安 要政府幹什麼？

2021的春節，沒有什麼比平安更讓人期待了。新冠肆虐，治安不靖，平安就是福了。

經過三個月疫情高發期，加州目前每天確診病例終於降到一萬以下，同時，接種疫苗正以更大規模展開。政府告訴人們，已見到隧道盡頭的光了。

這樣的話，過去一年內人們聽到不止一次了；可到頭來發現，我們仍身處隧道中。疫情的確向好的方向發展，但各地也發現新的病毒變種，專家提醒，目前暫時的平靜可能預示變種病毒傳播高峰正要來臨。

病毒讓人不敢出門購物，不敢訪親聚友；而對灣區華人 尤其金山和屋崙華埠 的長者們來說，比病毒更恐怖的，是街頭治安。

一年一度的春節，是華人最重要的歡慶日子，但也常是犯罪猖狂時刻。一些歹徒混混，已了解華人的傳統習俗，利用人們到銀行存取、外出買禮品購年貨的時季，行搶打劫。過去幾天，金山屋崙都發生「銀行搶案」，但不是搶銀行，而是搶在銀行排隊等著存錢的人。屋崙一華裔老者損失近二萬元，還被打得頭破血流。

然而今年的節日治安，似乎比以往還要糟。

金山華人學校對面的牆上，日前出現辱罵華人的塗鴉，華人家長憤怒錯愕，但也無奈。一華裔在公共場所善意提醒他人戴好口罩，卻被回罵「回你的中國去」。金山一位八旬泰裔老人，家門附近遭無端毆打，傷重不治。在屋崙，至少三華裔耆老路上行走，遭嫌犯從背後猛烈襲擊摔成重傷，有人下巴都摔碎。

搶劫錢物的犯罪，有時還可防範避免；歧視與仇恨的攻擊犯罪，卻讓人防不勝防。

美國華人社區，似乎正在遭受來自左右兩個方面的「夾擊」。

一方面，白人至上種族主義在人為煽動下沉渣泛起，亞裔自然也是攻擊對象之一。尤其疫情爆發後，川普推卸責任諉過中國，在美華人成了代罪羊，甚至其他亞裔族群也常被罵，「帶上病毒滾回中國」。

另方面，近年出台的一些極左「政治正確」政策，重罪輕罰，小罪不罰，等於在縱容犯罪。警察對華埠常見的小偷小摸犯罪，如搶奪零錢、偷盜商品、騷擾顧客等，或者根本不抓，或者抓了即放，令華人民眾和商家不勝其擾。

在華人亟需政府支持的時候，政府在做什麼？金山華埠社區安全發布會，連華文媒體都被缺席；屋崙在年節治安最緊要關頭，竟撤走常駐巡警。政府指望不上，屋崙商家只好自組義工巡邏隊，金山華埠目前也在考慮跟進。可人們要問，如納稅人要自助維安，還出錢養政府做什麼呢？

疫情未去、街頭險惡，慶祝新春期間，大家一定要平平安安。